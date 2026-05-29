Permis de chasse spéciaux - Début de la période d'inscription au tirage au sort

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe la population que la période d'inscription au tirage au sort des permis spéciaux pour la chasse au cerf sans bois et à l'orignal sans bois est maintenant ouverte jusqu'au 15 juin 2026.

Une importante nouveauté pour la chasse à l'orignal en 2026 : désormais, le permis de chasse à l'orignal régulier permet uniquement de récolter un orignal avec bois, sauf exception. Le permis de chasse à l'orignal sans bois, alloué par tirage au sort, étend le privilège du permis régulier et permet de récolter un orignal avec ou sans bois dans la zone, la sous-zone ou le territoire pour lequel il est délivré. Plus de détails sur les nouvelles modalités de gestion de l'orignal et sur le tirage de permis de chasse à l'orignal sans bois sont disponibles sur Québec.ca.

Les permis spéciaux peuvent être partagés à certaines conditions. Le titulaire d'un permis spécial de chasse au cerf sans bois peut le partager avec sa famille immédiate (grands-parents, parents, frères, sœurs, enfants, petits-enfants, conjointe ou conjoint, enfants et petits-enfants d'une conjointe ou d'un conjoint). Le titulaire d'un permis spécial de chasse à l'orignal sans bois peut le partager avec les autres membres de son expédition de chasse à certaines conditions.

Il est possible de s'inscrire au tirage au sort sur le site Web de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ou par téléphone au 1 800 665-6527.

Fin de semaine de la relève à la chasse

La fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie aura lieu les 31 octobre et 1er novembre 2026. Ce rendez-vous s'adresse spécialement aux jeunes chasseuses et chasseurs certifiés de 12 à 17 ans, aux nouvelles chasseuses et aux nouveaux chasseurs certifiés en 2025, ainsi qu'aux personnes qui détiennent un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse.

Rappelons que cette clientèle peut participer au tirage au sort annuel pour obtenir un permis spécial de chasse au cerf sans bois, dans la catégorie « Relève ». Il est possible d'utiliser ce permis pendant n'importe quelle période de chasse, y compris durant la fin de semaine de la relève.

Faits saillants :

Les permis spéciaux de chasse au cerf sans bois et à l'orignal sans bois, attribués par tirage au sort, sont des outils performants et flexibles qui permettent d'ajuster annuellement et régionalement la récolte de femelles et de faons en fonction des tendances des populations et des particularités régionales, ce qui favorise une gestion agile.

Le nombre de permis spéciaux attribués par tirage au sort est déterminé par région à la fin de l'hiver en fonction des différents indicateurs de suivi des populations et, dans le cas du cerf de Virginie, de la rigueur des conditions climatiques hivernales.

Une nouveauté cette année pour la chasse au cerf sans bois : des permis spéciaux seront délivrés dans les zones 1 sud (Gaspésie), 15 est (Lanaudière) et 27 est (Capitale-Nationale).

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