Du 5 au 7 juin, célébrons la 26e édition de la Fête de la pêche

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, en collaboration avec la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, invite la population du Québec à participer à la 26e édition de la Fête de la pêche, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin 2026.

Cette fête est l'occasion parfaite pour s'initier à la pêche. Pendant cette période, il est possible de pêcher sans permis partout au Québec, sauf le saumon atlantique, et dans le respect de la réglementation en vigueur. Près de 200 organismes sur le territoire offrent des activités gratuites durant ces trois jours de festivités, et ce, sans inscription.

Programme Pêche en herbe : des activités pour initier la relève toute l'année

Dans le cadre du programme Pêche en herbe, des activités d'initiation destinées aux jeunes de 6 à 17 ans auront également lieu durant cette fin de semaine de célébration. En plus de leur offrir la possibilité de s'initier gratuitement à une pratique sécuritaire et éthique de la pêche, le programme Pêche en herbe donne aux jeunes l'occasion d'en apprendre davantage sur la biologie des poissons et sur l'importance de respecter l'environnement.

Les activités offertes sur inscription permettent également à la relève d'obtenir un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans inclusivement. Ce programme est offert par la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Citations :

« La pêche est une belle façon de se rassembler, de profiter du plein air et de rappeler l'importance de protéger nos milieux naturels. J'invite les Québécois à profiter des activités offertes partout au Québec, tout comme moi, pour découvrir ou redécouvrir cette activité emblématique à l'occasion de la Fête de la pêche. Que ce soit en famille ou entre amis, je souhaite à tous de profiter pleinement des activités et de beaux moments au bord de l'eau. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La pêche fait partie de notre patrimoine et occupe une place importante dans la vie de nombreuses communautés partout au Québec. La Fête de la pêche est une occasion privilégiée de transmettre cette passion à la relève, de découvrir nos plans d'eau et de mieux comprendre la richesse des ressources qui nous entourent. Elle permet aussi de mettre en valeur une activité qui contribue à faire vivre plusieurs traditions et à renforcer notre connaissance du territoire. »

Stéphane Sainte-Croix, adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet pêcheries) et député de Gaspé

Faits saillants :

La Fête de la pêche attire annuellement près de 70 000 personnes partout au Québec.

La pêche attire plus de 695 000 adeptes chaque année et représente une industrie d'environ 1,3 milliard de dollars, qui sont ajoutés dans l'économie québécoise.

Les participants sont invités à partager leurs expériences sur la page Facebook de la Fête de la pêche.

Liens connexes :

Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

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les changements climatiques, de la Faune et

des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs