Invitation à la cohabitation harmonieuse entre les adeptes de la pêche sportive et les Autochtones

SAGUENAY, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) sollicite la collaboration des adeptes de la pêche sportive et de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Innus de Mashteuiatsh) afin d'assurer une cohabitation harmonieuse durant le chevauchement de la pêche sportive et des activités de pêche traditionnelle des membres de la Première Nation.

La pêche à la ouananiche est autorisée depuis le 1er mai et la pêche aux autres espèces débute le 1er juin dans le lac Saint-Jean, ce qui implique une période de cohabitation entre les adeptes de la pêche sportive et les Pekuakamiulnuatsh après la fonte des glaces du lac Saint-Jean. Le Ministère sollicite la collaboration des pêcheurs et des membres de la Premières Nation afin qu'ils respectent le secteur réservé à la pratique des activités de pêche printanière au filet par les Pekuakamiulnuatsh. Ce secteur, délimité par des bouées, se trouve sur le lac Saint-Jean, tout juste en face de la réserve de Mashteuiatsh.

Pour favoriser la cohabitation harmonieuse et le respect mutuel, le Ministère demande aux adeptes de la pêche sportive de s'abstenir de pêcher dans le secteur balisé pour éviter que les leurres de pêche et les moteurs ne s'accrochent aux filets, les endommagent ou les déplacent. Les pêcheurs et pêcheuses peuvent toutefois circuler dans le secteur pour le traverser à vitesse réduite. Il est demandé de conserver une distance sécuritaire avec les bouées blanches qui sont accrochées aux filets.

La collaboration de tous est nécessaire pour s'assurer que la saison de pêche soit agréable et conviviale.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Pour obtenir plus de renseignements, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation en vigueur pour la pêche sportive au Québec.

Pour des renseignements sur les saines pratiques de remise à l'eau du poisson.

Pour obtenir des renseignements sur le MELCCFP et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, on peut consulter environnement.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux du Ministère.

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