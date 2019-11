Fermeture saisonnière des stations d'embarcations de sauvetage de La Garde côtière canadienne en Ontario

SARNIA, ON, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Les postes de recherche et sauvetage saisonniers de la Garde côtière canadienne dans la région des Grands Lacs, dans la baie Georgienne et le fleuve Saint-Laurent en Ontario, fermeront aux dates suivantes:

Le 25 novembre 2019 : Thunder Bay

Le 2 décembre 2019 : Tobermory, Goderich, Meaford

Le 9 décembre 2019 : Kingston, Cobourg, Port Weller, Port Dover, Amherstburg

Ces postes reprendront leurs activités en avril 2020.

Les bateaux de sauvetage sont conçus pour naviguer en eaux libres seulement et ne peuvent pas être utilisés dans les glaces. Les activités hivernales de recherche et sauvetage seront exécutées par la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis au moyen de brise-glace et tout autre navire pouvant assister. Des aéronefs du ministère de la Défense nationale ou de la Garde côtière américaine pourraient aussi être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage, au besoin.

Les urgences maritimes peuvent être signalées 24 heures par jour, 365 jours par année, sans frais (au Canada) au 1-800-267-7270 ou par radio VHF maritime - canal 16.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Cecely Roy, Cabinet du ministre des Pêches, Océans et la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, Cecely.roy@dfo-mpo.gc.ca; Direction générale des communications, Pêches, Océans et la Garde côtière canadienne, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, XCA.Media@dfo-mpo.gc.ca