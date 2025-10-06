Fermeture ponctuelle du point de service de la SAAQ à Matagami

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Caisse Desjardins d'Amos - Centre de services Matagami informent la population que le point de service situé au 60, place du Commerce, sera temporairement fermé du 7 au 10 octobre en raison de circonstances ponctuelles affectant les ressources humaines disponibles.

La SAAQ en profite pour inviter sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant d'effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions également réalisables par le mandataire.

De plus, il est recommandé de prendre rendez-vous dès maintenant en vue de la reprise des services pour éviter l'attente et pour vous assurer de recevoir des services le jour où vous vous présenterez sur place.

La SAAQ et la Caisse Desjardins d'Amos - Centre de services Matagami sont conscients des inconvénients que cette modification d'horaire peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541