Fermeture indéterminée de l'usine Beauharnois de Rio Tinto

« Un coup dur pour nos membres à l'approche de la période des fêtes »

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Ce matin, les membres de la section locale 1951 du syndicat Unifor de l'usine de lingots d'aluminium de Rio Tinto située à Beauharnois ont été informés de la fermeture de leur établissement pour une durée indéterminée.

« C'est une bien mauvaise nouvelle pour nos membres. En plus des préavis de licenciement et des primes qui leur seront offertes conformément à la convention collective, les travailleuses et travailleurs auront l'opportunité d'aller travailler à Saguenay dans l'une des usines de Rio Tinto », a expliqué M. Gagné. « Au cours des prochains jours, nous planifions des assemblées avec les membres afin de leur offrir tout le soutien possible dans pareille circonstance » poursuit le directeur québécois d'Unifor.

L'employeur a indiqué devoir se résoudre à cette fermeture d'un minimum de 12 mois en raison de l'importante baisse de contrats de l'ordre de 60 %. Alors qu'auparavant l'usine fabriquait 1 150 tonnes de lingots, la production n'était plus que de 400 à 450 tonnes hebdomadairement.

L'annonce est effective dès maintenant et la production cesse sur-le-champ. À peine quelques jours de travail seront encore nécessaires pour vider les fournaises. L'employeur a toutefois permis aux travailleuses et travailleurs de quitter le lieu de travail suite à l'annonce de ce matin. Dès demain, elles et ils seront rencontrés individuellement en présence de leurs représentants syndicaux afin de leur présenter les diverses options de relocalisation.

L'usine emploie plus d'une vingtaine de membres d'Unifor qui fabriquent des lingots d'alliage d'aluminium.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

