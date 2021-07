GATINEAU, QC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes, les piétons et les cyclistes qu'il y aura une fermeture en alternance des trottoirs et une déviation des voies (voies en direction de Gatineau et d'Ottawa) et des pistes cyclables sur le pont du canal Bronson de la traverse des Chaudières pendant la période suivante :

du mardi 20 juillet au vendredi 23 juillet, de 7 h à 20 h.