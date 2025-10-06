MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Alors qu'ADM Aéroports de Montréal poursuit Plan de vol, son plan de développement visant à moderniser les infrastructures de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau afin de le rendre plus accessible et mieux connecté, une étape importante sera franchie avec la fermeture prochaine du stationnement Étagé et du stationnement P5, situés en façade de l'aérogare. Cette structure, qui approche sa fin de vie utile, et son stationnement adjacent ne sera plus ouverte au public dès le 15 octobre.

À cette date, les usagers devront choisir un autre parc sur le site aéroportuaire pour y garer leur véhicule. Il est fortement suggéré aux voyageurs qui désirent se déplacer vers YUL avec leur voiture de réserver leur espace de stationnement en ligne dans le parc de leur choix, puisque le nombre de places sur le site aéroportuaire sera limité, surtout en période de pointe. Les différentes options de transport collectif offertes représentent aussi des options à privilégier lorsque possible.

Le parc de proximité P4, ouvert à l'hiver 2024 et qui propose plus de 2 800 places de stationnement réparties sur quatre étages, continuera d'être une option à privilégier pour les voyageurs souhaitant accéder rapidement à l'aérogare. C'est aussi à cet endroit que seront relocalisés les locateurs de voitures desservant la clientèle de YUL et les places pour les personnes à mobilité réduite. Les services de Valet Parc et de stationnement de courte durée seront, quant à eux, transférés vers l'HotelParc, sous l'hôtel Marriott.

Rappelons que la déconstruction du stationnement Étagé est nécessaire afin de permettre l'ajout de voies aux débarcadères existants en façade de l'aérogare. À terme, ceux-ci verront leur capacité être triplée, permettant d'améliorer la fluidité de la circulation sur le site. Le nouveau stationnement Étagé sera pour sa part livré en 2031 et offrira 6 300 places avec un étage additionnel en souterrain permettant d'accueillir 1 200 véhicules supplémentaires.

