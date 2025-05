Cap sur la saison estivale 2025 -- C'est le retour des navettes fluviales

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), M. Benoît Gendron, sont heureux de donner le coup d'envoi à la saison 2025 des navettes fluviales. À partir du 17 mai, les citoyens pourront profiter de ce mode de transport durable, qui combine utilité et plaisir, pour se déplacer efficacement dans la grande région de Montréal en naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.

Carte des navettes fluviales 2025 ARTM (Groupe CNW/Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM))

Que ce soit pour se rendre au travail ou profiter d'une escapade estivale, les passagers des navettes fluviales pourront compter à nouveau cette année sur six liaisons desservant Montréal, Boucherville, Longueuil et Varennes.

« Les navettes fluviales sont une si belle initiative de ma collègue Chantal Rouleau, à l'époque ministre déléguée aux Transports, que nous soutenons chaque année et qui sont tellement appréciées par nos citoyens de la rive sud et de l'est de Montréal ! Depuis 2019, l'engouement qu'elles génèrent année après année démontre qu'elles sont une option efficace et agréable pour les déplacements durant la saison estivale. Elles offrent une alternative concrète aux automobilistes souhaitant éviter les tracas des travaux routiers, notamment ceux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Je suis donc très fière de renouveler notre engagement pour une sixième année », a déclaré Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Les navettes fluviales constituent une solution concrète pour enrichir l'offre de transport durable. Elles invitent les citoyens à voyager autrement, dans un environnement paisible. Chaque année, nous ajustons les horaires des six liaisons en fonction de l'achalandage et des commentaires des usagers pour ainsi toujours mieux répondre à leurs besoins de mobilité », a souligné Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

À retenir pour la saison 2025

Les horaires ont été ajustés pour encore mieux répondre aux besoins variés des citoyens qu'il s'agisse de déplacements pour le travail, les études, les loisirs ou pour assister aux grands événements aux îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Par exemple, le premier départ a été devancé vers 6 h, du lundi au vendredi, pour les trajets des navettes N1, N2 et N3, et ce, dès le 17 mai. Également, la liaison N4, entre le Vieux-Port de Montréal, l'Île-Sainte-Hélène et Longueuil offrira un service prolongé jusqu'à 23 h, dès le 29 mai, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches permettant ainsi aux usagers de profiter davantage de leur soirée.

Les autres liaisons (N5 et N6) entreront en service en juin. Pour bien planifier ses déplacements, il est recommandé de consulter le calendrier et l'horaire complet de la saison.

Cette année encore, l'accès au service est simplifié grâce à une interconnexion efficace avec les autres modes de transport -- bus, métro, BIXI -- ainsi qu'à la proximité des quais avec les réseaux cyclables, permettant aux usagers de se rendre au travail facilement. Il est toujours possible pour les usagers d'embarquer leur vélo à bord, sans frais supplémentaires.

Astuces pour se déplacer efficacement

Consultez le calendrier et l'horaire complet

Chrono

Transit

Google Map

Réservez votre place à bord

Rendez-vous sur le site Web des opérateurs :

Procurez-vous un titre de transport valide

Titre unitaire un passage (aller simple) à 6 $.

Les détenteurs de certains titres de transport achetés sur la carte OPUS peuvent monter à bord de l'ensemble des navettes sans frais supplémentaires.

La navette fluviale N1 entre Boucherville et Montréal- Mercier demeure gratuite.

et Montréal- demeure gratuite. Les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement à bord, lorsqu'ils sont accompagnés d'une personne de 14 ans et plus détenant un titre valide.

Retour sur la saison 2024

La saison 2024 des navettes fluviales a battu des records avec plus de 462 000 passagers. Selon un sondage de satisfaction réalisé par l'ARTM, le service s'est démarqué par sa grande fiabilité : 98 % des départs ont eu lieu à l'heure, un taux légèrement supérieur à celui de 2023. Cette ponctualité joue un rôle clé dans l'attrait grandissant du service auprès des usagers qui sont très heureux d'éviter le trafic routier.

L'expérience client continue de s'améliorer : 92 % des usagers ont réservé leur traversée en ligne, et 96 % ont trouvé le système facile à utiliser. Enfin, 41 % des répondants ont découvert les navettes fluviales grâce au bouche-à-oreille, preuve de la satisfaction des passagers.

Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière de l'ARTM et du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre de la vision maritime Avantage Saint-Laurent et des mesures mises en place pour atténuer les effets des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

www.artm.quebec

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

@artm.quebec @ARTM @artm_quebec ARTM

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Renseignements : ARTM, Équipe des relations médias, [email protected]; source : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]