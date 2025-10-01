CAPLAN, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé à la fermeture du pont H112-068 pour une durée indéterminée. Ce pont traverse la rivière de Mont-Saint-Pierre sur un chemin forestier du territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Gaspésie. Toute circulation y est dorénavant interdite.

Fermeture du pont H112-068 dans la MRC de La Haute-Gaspésie (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

De l'affichage est installé sur place pour annoncer la fermeture et sécuriser les lieux. Une inspection effectuée par le Ministère démontre que ce pont présente un danger pour la sécurité du public. Son état de dégradation fait en sorte que sa capacité portante est devenue insuffisante, d'où l'importance pour les usagères et usagers de respecter la signalisation en vigueur.

Le pont n'est pas utilisé par l'industrie forestière pour accéder à la forêt publique. Il requiert des travaux de réfection importants ou une reconstruction. Rappelons que ce pont se trouve sur les terres du domaine de l'État.

Coordonnées du pont fermé

Pont H112-068

Situé à environ 6 km au sud du village de Mont-Saint-Pierre

Latitude : 49°10'11"N

Longitude : 65°48'16"O

Période de fermeture : Ce pont est fermé pour une durée indéterminée.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le Ministère à l'adresse suivante : [email protected].

