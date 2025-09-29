QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Jusqu'au 24 octobre 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) déjà en vigueur ainsi que les secteurs visés par un plan d'aménagement spécial (PAS) de récupération des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur le territoire public de la région.

Aménagement forestier à Portneuf-Laurentides-Charlevoix et Bas-Saguenay Consultation publique du 29 septembre au 24 octobre 2025 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Ces PAFIO et ce PAS présentent des secteurs d'intervention potentiels où sont planifiées des activités d'aménagement forestier telles que la récolte de bois, la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement, les éclaircies ainsi que la construction, l'amélioration ou la fermeture de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 037-71 et 037-72.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :

Québec.ca/consultations-foret-Capitale-Nationale.

La date limite pour participer à la consultation est le 24 octobre 2025 à 23 h 59 pour les PAFIO et le PAS.

Séance d'information virtuelle

Les spécialistes du Ministère tiendront une séance d'information virtuelle où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions conclura l'activité.

Mardi 14 octobre 2025 de 12 h à 13 h

Pour y assister, veuillez vous inscrire au plus tard la veille de la séance d'information, soit le 8 octobre à 23 h 59, en écrivant à cette adresse : [email protected]. Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux personnes inscrites par courriel.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

