Aménagement forestier en Chaudière-Appalaches - Consultation publique du 29 septembre au 24 octobre 2025

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Jusqu'au 24 octobre 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) déjà en vigueur ciblant le territoire public de la région.

Ce PAFIO présente les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiées des activités d'aménagement forestier telles que la récolte de bois, la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement, les éclaircies ainsi que la construction et l'amélioration de chemins multiusages dans l'unité d'aménagement 121-71.

Consultation du plan et transmission des commentaires

Les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter le plan d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :

Québec.ca/consultations-foret-Chaudière-Appalaches.

La date limite pour transmettre des commentaires est le 24 octobre 2025 à 23 h 59.

Séance d'information virtuelle

Les spécialistes du Ministère tiendront une séance d'information virtuelle où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions conclura l'activité.

Mardi, 7 octobre 2025, de 12 h à 13 h

Pour y assister, veuillez vous inscrire au plus tard la veille de la séance d'information, soit le 6 octobre à 23 h 59, en écrivant à cette adresse : [email protected]. Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux personnes inscrites par courriel.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

