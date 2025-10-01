MONT-LAURIER, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture du pont H064-047 du ruisseau Windigo situé sur le chemin du Windigo (prolongement du chemin C.I.P.) à 100 mètres de l'intersection avec le chemin Nibi. La circulation y est maintenant interdite et, à ce jour, la date de réouverture du pont demeure indéterminée.

Fermeture temporaire d’un pont dans la MRC d’Antoine-Labelle (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Une inspection de ce pont démontre que l'état de celui-ci présente un danger pour la population. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour accéder au territoire au sud du pont, la seule voie possible est de passer par le chemin de la C.I.P (voir le chemin 1 sur la carte). De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du pont. Pour accéder au nord du pont, la seule voie possible est de passer par le chemin du Windigo (voir le chemin 2 sur la carte).

Localisation de la fermeture

Pont H064-047 du ruisseau Windigo sur le chemin du Windigo

MRC d'Antoine-Labelle, municipalité de Ferme-Neuve

Longitude : -75° 42' 17

Latitude : 46° 45' 35"

Période de fermeture : indéterminée

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin et l'état des accès forestiers, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts au bureau de Mont-Laurier à [email protected] ou au 819 623-5781.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

- x.com/mrnfqc

- facebook.com/RessourcesNaturellesForets

- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets

- youtube.com/RessourcesNaturellesForets

- instagram.com/mrnfqc

Information :

Marilou Séguin

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts