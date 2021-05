Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes - Les autorités font le point

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment que tout est mis en œuvre pour rouvrir le pont de l'Île-aux-Tourtes dans les meilleurs délais.

Fermé à toute circulation le 20 mai, le pont fait l'objet d'un entretien intensif depuis 2016, dans l'attente de sa reconstruction. C'est au cours de ces interventions d'entretien que des tiges de renforcement endommagées ont été localisées.

Différentes mesures d'atténuation ont rapidement été déployées pour faire face à cette situation, dont la gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson. La gratuité est en vigueur 7 jours sur 7 et sera effective jusqu'à la réouverture du pont. De plus, le péage sur l'autoroute 30 a été retiré.

Toutes les équipes sont mobilisées pour permettre la réouverture du pont le plus rapidement possible. Les travaux seront réalisés en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par ailleurs, la solution pour permettre la reprise de la circulation sur le pont est en cours d'élaboration et sera annoncée la semaine prochaine.

« Je tiens d'abord à remercier les usagers de la route, et particulièrement toute l'industrie du camionnage, pour leur compréhension et leur collaboration. Malgré les importantes répercussions qu'entraîne la fermeture du pont, il était nécessaire d'agir dans les meilleurs délais. En tant que ministre des Transports, la sécurité des usagers est primordiale pour moi. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre gouvernement a inclus le projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes dans le projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le pont de l'Île-aux-Tourtes est assurément un lien économique stratégique pour la région métropolitaine de Montréal. Il est certain que tout est mis en œuvre pour le remettre en service le plus tôt possible. Nous invitons les citoyennes et les citoyens à maintenir le télétravail, lorsque cela est possible, à prendre les transports en commun, dont le train de banlieue de la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson, qui est gratuit dans les circonstances, et à planifier leurs déplacements. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le pont de l'Île-aux-Tourtes est situé dans l'axe de l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40) et permet de relier l'île de Montréal (village de Senneville ) à la région de la Montérégie (ville de Vaudreuil-Dorion ).

) à la région de la Montérégie (ville de ). Chaque jour, 87 000 véhicules y circulent (données de 2019), dont 12 % de véhicules lourds.

Ce pont a été mis en service en 1965 et doit maintenant être reconstruit afin que la pérennité du lien interrives soit assurée.

La solution retenue est un nouveau pont au nord du pont actuel, avec trois voies de circulation par direction, un accotement adapté à l'utilisation par les autobus et une piste polyvalente.

