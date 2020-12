Durant cette période, la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Vu la réduction de la circulation attribuable à la pandémie actuelle, les autres ponts interprovinciaux sont en mesure d'accueillir les véhicules détournés pendant la fermeture du pont Alexandra. La fermeture complète du pont permettra aux travaux nécessaires de remplacement de la structure en acier d'être effectués le plus rapidement possible. Au printemps 2021, les travaux restants se poursuivront à partir de barges, ce qui permettra la réouverture du pont. Toutes les fermetures requises après le 30 avril 2021 auront lieu le soir ou la fin de semaine.

Nous continuerons de tenir les usagers informés des fermetures et des travaux qui seront effectués sur les ponts par l'entremise de nos plateformes de médias sociaux et de notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

