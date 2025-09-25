CALGARY, AB, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le point d'entrée de Chief Mountain sera fermé pour la saison, le mardi 30 septembre à 18h00, heure normale des Rocheuses (HNR). Il rouvrira ses portes au printemps 2026.

En raison de sa haute altitude et de ses hivers rigoureux, Chief Mountain n'est ouvert que de mai à septembre. Les voyageurs peuvent utiliser le point d'entrée de Carway, le point d'entrée de Del Bonita ou le point d'entrée de Coutts pendant la fermeture saisonnière.

Le mont Chief est situé le long de la route 6 de l'Alberta, à la limite du parc national des Lacs-Waterton. Culminant à 1 722 mètres, il est situé à la plus haute altitude de tous les points d'entrée frontaliers du Canada et a longtemps été considéré comme l'un des points d'entrée les plus pittoresques du Canada.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du Service d'information sur la frontière ou composez le 1-800-461-9999.

Faits en bref

En date du 8 septembre, le point d'entrée de Chief Mountain a accueilli 49 049 voyageurs au Canada au cours de la saison 2025, soit une baisse de plus de 8 000 voyageurs par rapport à l'année précédente.

au cours de la saison 2025, soit une baisse de plus de 8 000 voyageurs par rapport à l'année précédente. Avant de se rendre à la frontière terrestre, les voyageurs doivent consulter les pages Web de l'Agence des services frontaliers du Canada sur les temps d'attente à la frontière pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée.

sur les temps d'attente à la frontière pour connaître les temps d'attente estimés à certains points d'entrée. Tous les voyageurs doivent déclarer leurs produits à leur entrée au Canada . Pour les résidents de retour au pays, ayez vos reçus à portée de main pour les biens achetés ou reçus à l'extérieur du Canada . Nous vous encourageons à ne pas voyager avec des armes à feu, mais si vous choisissez de le faire, assurez-vous de consulter le site Web de l'ASFC pour connaître les règles sur l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises restreintes et interdites.

