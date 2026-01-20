FERMETURE DU MASSIF DE CHARLEVOIX : LE CPQ ET l'ARQ APPELLENT À UN RETOUR AU TRAVAIL ET À LA POURSUITE DES NÉGOCIATIONS

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l'Association Restauration Québec (ARQ) tiennent à exprimer leur inquiétude face aux importantes répercussions que la fermeture complète des activités du Massif de Charlevoix entraîne sur l'économie régionale. Au-delà des effets directs sur l'entreprise, ce conflit de travail provoque une cascade d'impacts collatéraux qui fragilisent l'ensemble de l'écosystème touristique et commercial de la région.

Le CPQ souligne que cette fermeture survient à un moment névralgique pour le tourisme hivernal, période durant laquelle de nombreuses entreprises locales - restaurants, hébergements, commerces, fournisseurs et travailleurs saisonniers - dépendent fortement de l'achalandage généré par le Massif. L'interruption des activités entraîne non seulement des pertes économiques immédiates, mais compromets aussi la stabilité financière des PME qui gravitent autour de la station et entache l'attractivité de Charlevoix comme destination touristique.

« Il est essentiel que nous priorisions le dialogue et la conciliation pour trouver une entente durable », déclare Michelle Llambias Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ. « Nous souhaitons voir un retour au travail, ainsi que la poursuite des négociations dans l'intérêt de tous afin de limiter les dommages collatéraux et de protéger la vitalité économique de la région ».

« L'annonce, hier, de l'annulation de la saison du Massif est assurément une triste de nouvelle pour l'ensemble de la région de Charlevoix, pour ses travailleurs, pour les restaurants et même pour sa population. Il va de soi que cela aura des impacts économiques importants pour l'ensemble de l'industrie du tourisme, alors que le Massif est l'une des attractions les plus importantes du secteur. Les établissements de restauration seront touchés de façon importante avec une diminution de la clientèle provenant de l'extérieur, qui constitue un apport très important dans leur achalandage hivernal », ajoute Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ. Le CPQ souligne que cette situation illustre de manière éloquente à quel point certains conflits de travail peuvent avoir des effets démesurés sur une population locale. Dans une région où l'activité touristique constitue un moteur économique essentiel, la fermeture du Massif entraîne des conséquences qui dépassent largement les parties directement impliquées.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos de l'ARQ :

Depuis 1938, l'Association Restauration Québec agit comme le plus important regroupement de l'industrie. Elle a pour mission de soutenir l'essor et la prospérité de l'industrie de la restauration au Québec. Elle contribue au succès de ses 5 200 membres en défendant leurs intérêts auprès des différents paliers de gouvernement, en leur offrant des avantages économiques exclusifs et en leur fournissant de l'information pertinente et privilégiée.

