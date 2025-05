VILLE-MARIE, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de l'accessibilité à un chemin de contournement sur la route 819 (chemin de Maniwaki). Le vendredi 2 mai dernier, le Ministère annonçait la fermeture du chemin de Maniwaki au kilomètre 9 en raison de l'emportement d'un ponceau par les crues printanières. L'accès à une voie de contournement d'environ 135 km est maintenant possible en empruntant le chemin de Pénétration (route 814), dans la municipalité de Béarn, puis en poursuivant la route sur le chemin de la chute du Pin Rouge (route 857). Ce parcours permet de rejoindre le chemin de Maniwaki à proximité du kilomètre 38.

Fermeture du chemin de Maniwaki au kilomètre 9 – Mise en place d’un détour (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence, à faire preuve de prudence et de respecter la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion Témiscamingue du Ministère au 819 629-6494.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

- x.com/mrnfqc

- facebook.com/RessourcesNaturellesForets

- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets

- youtube.com/RessourcesNaturellesForets

- instagram.com/mrnfqc

Information :

Francis Bouchard

Conseiller en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts