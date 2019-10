Fermeture du centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - André Fortin invite la ministre Mc Cann à faire preuve de compassion

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le porte-parole libéral en matière de santé, M. André Fortin, s'inquiète de la nouvelle rendue publique aujourd'hui sur les ondes du 98,5 FM à l'effet que la ministre de la Santé, Mme Danielle Mc Cann, a annoncé la fermeture du Centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle doit revenir sur cette décision insensée qui est lourde de conséquences, soutient M. Fortin.

La ministre a fait connaître cette décision vendredi dernier quelques heures avant la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Mme McCann n'a émis aucun communiqué pour expliquer cette décision, pour le moins surprenante.

Le centre a été implanté en 2013 avec l'objectif de sauver plus de vies en favorisant l'accès aux lits de soins intensifs et du bloc opératoire en plus d'assurer la présence permanente d'une équipe dédiée au prélèvement de dons d'organes. Près de 1 000 prélèvements y ont été effectuées depuis son ouverture.

« La fermeture du centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est un non-sens. Reconnu comme un centre de traumatologie, il est l'endroit tout indiqué pour héberger un tel centre. C'est une décision incompréhensible du gouvernement caquiste que de fermer ce point de services. On ne le répètera jamais assez, les dons d'organes sauvent des vies. Aujourd'hui, c'est à tous les patients, qui attendent dans l'espoir d'une greffe, que la ministre de la Santé tourne le dos pour sauver quelques milliers de dollars. Je l'invite à faire preuve de compassion et à revenir sur cette décision.»

André Fortin, Député de Pontiac et porte-parole libéral en matière de santé et de santé publique

Rappelons que le don d'organes est toujours un défi de taille au Québec. Lors de la dernière année, c'est environ 450 patients qui ont été transplantés au Québec.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

