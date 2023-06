GATINEAU, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que les voies réservées aux véhicules ainsi que la promenade piétonne du pont Alexandra seront fermées et patrouillées, par mesure de sécurité, à l'occasion de l'événement Musique et autres mondes selon l'horaire suivant :

Le vendredi 7 juillet, de 21 h à 23 h : les voies réservées aux véhicules seront fermées aux automobilistes, et la promenade piétonne sera fermée aux piétons et aux cyclistes

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Pendant cette période, les cyclistes et les piétons pourront emprunter la voie en direction d'Ottawa de 21 h 15 à 21 h 45, et de 22 h 15 à 23 h. Les cyclistes sont priés de descendre de leur vélo lorsqu'ils utiliseront la voie centrale pour traverser le pont.

En cas de pluie, l'événement sera reporté au samedi 8 juillet.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]