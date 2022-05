Fermeture de voies et traverses piétonnières sur le pont Macdonald-Cartier

GATINEAU, QC, le 11 mai 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes et piétons que les voies et traverses piétonnières seront partiellement fermées pour des travaux d'entretien sur le pont Macdonald-Cartier pendant les périodes suivantes :

le samedi 14 mai, de 7 h à 19 h;

le dimanche 15 mai, de 7 h à 19 h.