GATINEAU, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voies sur le pont Macdonald-Cartier aux fins de travaux d'entretien durant la période suivante :

le jeudi 11 décembre, de 9 h 30 à 14 h 30

Pont Macdonald-Cartier (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant cette période, 2 voies resteront ouvertes en tout temps à la circulation automobile dans chaque direction. Les trottoirs demeureront accessibles aux piétons et aux cyclistes.

Les travaux effectués visent à retirer les barils installés dans l'accotement qui empêchent la circulation des véhicules dans cette zone, et des panneaux de signalisation seront mis en place pour indiquer cette restriction. Des fermetures de voies sont nécessaires afin d'assurer une installation sécuritaire.





L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

