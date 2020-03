Fermeture de la Grande Bibliothèque et de tous les édifices de BAnQ

MONTRÉAL, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - En conformité avec les politiques annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec pour contrer la propagation de la COVID-19 et afin de protéger le grand public ainsi que ses employés, la direction de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) annonce la fermeture des édifices de BAnQ à partir de 18 h ce soir pour deux semaines. Cela inclut la Grande Bibliothèque, BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie ainsi que les 10 centres de BAnQ conservant des archives à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, Rimouski, Saguenay, Sept-Îles et Gaspé.

Jusqu'à nouvel ordre, les activités qui devaient avoir lieu dans les édifices de BAnQ sont annulées; certaines pourraient se tenir à une date ultérieure.

Des mesures ont été prises afin que les usagers de la Grande Bibliothèque ne soient pas pénalisés en ce qui a trait à l'emprunt, à la réservation et au retour des documents. Ainsi :

la durée d'emprunt de tous les documents prêtés a été prolongée automatiquement de 28 jours. L'usager peut consulter son dossier pour prendre connaissance des nouvelles dates de retour;

le délai pour récupérer les documents réservés a également été prolongé de 28 jours. Cette mesure n'aura aucun effet sur le rang dans les réservations;

il n'y aura pas de frais pour les réservations non honorées après le 10 mars;

exceptionnellement, les chutes à documents situées près de l'entrée principale de la Grande Bibliothèque demeurent ouvertes 24 h par jour, 7 jours par semaine.

Pour plus de détails, consultez le portail de BAnQ à banq.qc.ca et suivez-nous sur les différents médias sociaux.

BAnQ encourage ses usagers à explorer et utiliser son offre numérique qui permet d'accéder à distance à ses collections et fonds d'archives, d'emprunter des livres, de consulter des magazines et journaux, d'écouter de la musique et de visionner des vidéos : numerique.banq.qc.ca.



BAnQ remercie ses usagers et ses employés de leur compréhension. Au moment opportun, la réouverture des édifices sera communiquée sur le portail de BAnQ à banq.qc.ca.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

