Fermeture de la bretelle menant des boulevards Masson/de l'Ormière vers l'autoroute Félix-Leclerc Est (A-40) pour environ trois semaines

QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que, dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts et de la chaussée de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), entre l'autoroute Henri-IV (A-73) et le boulevard Neuvialle, une entrave importante sera mise en place à compter du 30 juin, à 19 h, pour une durée d'environ trois semaines.

Entrave et gestion de la circulation

À compter du 30 juin, à 19 h, pour une durée d'environ trois semaines

Autoroute Félix-Leclerc (A-40), en direction est

Fermeture de la bretelle menant des boulevards Masson/de l'Ormière vers l'autoroute Félix-Leclerc Est (A-40); le détour se fera via le réseau municipal. Les véhicules lourds en provenance du Parc industriel Armand-Viau devront emprunter un chemin de détour via la rue Armand-Viau Nord , le boulevard de l'Auvergne / avenue Chauveau Ouest et les bretelles d'accès menant à l'autoroute Henri-IV (A-573).



Des ralentissements et de la congestion sont appréhendés dans le secteur, particulièrement lors des heures de pointe. De plus, les automobilistes doivent demeurer vigilants et respecter la signalisation et les limites de vitesse affichées afin d'assurer leur sécurité et celle des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour en savoir plus sur ce projet, une page Web est accessible sur le site Internet du Ministère.

