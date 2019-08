Fermeture de l'usine Meuble Idéal - Tristesse et consternation chez les membres d'Unifor

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Hier, l'employeur Meuble Idéal a annoncé aux membres de la section locale 1044 du syndicat Unifor sa décision de fermer son usine.

« Cette décision a évidemment choqué nos membres », a expliqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Le syndicat examine présentement toutes les options possibles pour maintenir l'usine en activité. Il donne en exemple d'autres usines de meubles qui étaient en voie d'être fermées ou en faillite, il y a quelques années et « que nous avons réussi à sauvegarder avec l'aide et l'expertise du Fonds de solidarité FTQ », explique M. Gagné. Dans l'intervalle « nous sommes à mettre en place toutes les ressources nécessaires pour soutenir les travailleuses et travailleurs », a indiqué le directeur québécois.

Dans une lettre adressée au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, le directeur général de Meuble Idéal a indiqué n'avoir d'autre choix que de procéder à la fermeture en raison de la baisse des commandes, à la difficulté de renouveler sa clientèle et au manque de rentabilité qui en découle. L'avis de licenciement collectif indique que la fermeture sera effective dès la mi-septembre.

L'usine était en activité depuis 1948 et employait 75 membres d'Unifor. La spécialité de l'entreprise était la fabrication de meubles de chambre à coucher.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

