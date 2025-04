Fermeture de l'usine Chantier Chibougamau à Val-d'Or : Unifor appelle le gouvernement à revoir sa stratégie pour le développement de l'industrie forestière

VAL-D'OR, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Unifor reçoit avec grande préoccupation l'annonce de la fermeture de l'usine de Chantier Chibougamau à Val-d'Or, une décision qui touche directement les travailleuses et travailleurs représenté(e)s par le syndicat et qui illustre une fois de plus la vulnérabilité du secteur forestier québécois.

L'achat de l'usine par Chantier Chibougamau, à la suite de son acquisition des installations d'Interfor, avait suscité un certain espoir dans la région. Plusieurs y voyaient une relance possible et un engagement à long terme envers la transformation du bois à Val-d'Or. Toutefois, dans le contexte des dernières années - marqué par les restrictions liées à la protection du caribou forestier, les impacts des feux de forêt, la volatilité du marché et les tarifs douaniers américains - cette fermeture ne constitue malheureusement pas une surprise.

« Cette annonce est un dur rappel que le secteur forestier fonctionne sur un modèle instable. La fermeture de l'usine de Val-d'Or démontre, encore une fois, qu'on ne peut plus se contenter de solutions temporaires. Il est urgent que Québec amorce un virage et revoie sa stratégie pour le développement de l'industrie forestière. On a besoin d'ambition, de leadership et d'une volonté de travailler avec les parties prenantes, dont les syndicats », a affirmé Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor demande au gouvernement du Québec de prendre les devants pour repenser la gestion de la forêt publique, de manière à assurer une stabilité à long terme pour les travailleuses et travailleurs, tout en respectant les exigences environnementales. Le syndicat insiste également sur l'importance d'un soutien immédiat pour les personnes affectées par la fermeture : programmes de requalification, maintien du revenu et investissements dans le développement régional.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

