Fermeture de l'imprimerie du Journal de Québec : le syndicat triste et en discussion

QUÉBEC, le 5 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de tristesse que l'Association des employés de l'imprimerie du Journal de Québec (SCFP 1872) a appris ce matin la fermeture de l'imprimerie qui publie le journal. Au-delà de la décision de mettre un terme aux activités de cette installation qui est en opération depuis plus de 50 ans, 21 salarié(e)s perdent leur emploi.

« Le syndicat doit procéder à une analyse approfondie de tous les angles de la situation. Nous devons entamer des négociations avec l'employeur afin de faire valoir les droits des employé(e)s. Nous ne commenterons pas davantage la nouvelle pour ne pas nuire à ces importantes discussions », d'expliquer Marc-André Roy, conseiller syndical du SCFP.

Le Journal de Québec sera dorénavant imprimé à Mirabel, où l'est déjà Le Journal de Montréal, ce qui permettra de concentrer l'impression des deux journaux à un seul endroit.

Fait à noter, le Journal de Québec a annoncé que l'ensemble des opérations et équipements de l'imprimerie de Québec sera vendu au cours des prochaines semaines à Imprimerie Québecor Média.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

