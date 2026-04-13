MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que l'autoroute 520 sera fermée en direction est dans le secteur de l'autoroute 13 au cours de la fin de semaine du 17 avril. Cette fermeture est requise dans le cadre des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de l'autoroute 13. La fermeture partielle d'une voie de longue durée sera également nécessaire sur l'autoroute 520, en direction ouest.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture de l’autoroute 520, en direction est, dans le secteur de l’autoroute 13 au cours de la fin de semaine du 17 au 20 avril 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Fermeture de l'A-520 EST entre la sortie n o 4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l'entrée en provenance de l'A-13 NORD Le détour s'effectuera par la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse).

4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l'entrée en provenance de l'A-13 NORD

De samedi 7 h jusqu'au 24 avril à 21 h 30

Fermeture partielle (1 voie ouverte) de l'A-520 OUEST dans le secteur de l'autoroute 13. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route à destination de l'aéroport international Montréal-Trudeau devront prévoir leur itinéraire en conséquence.



D'autres entraves de fin de semaine seront requises prochainement. Elles seront annoncées le plus tôt possible.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724