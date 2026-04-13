Réparation du pont d'étagement du boulevard Lacordaire au-dessus de l'autoroute 40 à Montréal

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il entreprendra le 20 avril les travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard Lacordaire au-dessus de l'autoroute 40 (Métropolitaine) à Montréal. Le chantier, qui se poursuivra l'an prochain, permettra de maintenir la bonne fonctionnalité de la structure et d'assurer sa pérennité.

Entraves et gestion de la circulation

Plusieurs entraves seront nécessaires pour mener à bien le projet. Elles varieront en fonction de la progression des travaux :

Boulevard Lacordaire Maintien de deux voies de 3,2 mètres dans chaque direction. Au moins une voie de 3,5 mètres dans chaque direction la nuit.

Autoroute 40 (Métropolitaine) Fermetures partielles ou complètes la nuit, dans une direction ou dans l'autre, de part et d'autre du boulevard Lacordaire. Le détour s'effectuera par la voie de desserte de l'autoroute 40 (boulevard Métropolitain).

Voie de desserte de l'autoroute 40 (boulevard Métropolitain) Fermetures partielles ou complètes la nuit, dans une direction ou dans l'autre, de part et d'autre du boulevard Lacordaire. Lors d'une fermeture complète, le détour s'effectuera par le réseau routier local.



Faits saillants

Durée du chantier : du 20 avril 2026 jusqu'à l'automne 2027. Interruption du chantier lors de la période hivernale 2026-2027.

Nature des travaux : réparation d'éléments de béton (côtés extérieurs, colonnes, murs, glissières, trottoirs), asphaltage et remplacement de systèmes de signalisation et d'éclairage.

Le projet est réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal.

Coût de réalisation : 8,7 M$.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les riverains pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web : Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724