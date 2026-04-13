Reconstruction du pont d'étagement du chemin Sainte-Foy, au-dessus de l'A-73, à Québec - Fermeture complète de l'autoroute Henri-IV, dans le secteur du chemin Sainte-Foy, du 17 au 20 avril

QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que, dans le cadre des travaux de reconstruction du pont d'étagement situé sur le chemin Sainte-Foy, au-dessus de l'autoroute 73 (Henri-IV), à Québec, des entraves majeures à la circulation seront mises en place à compter du 17 avril.

Ce chantier est réalisé en collaboration avec la Ville de Québec. Il se poursuivra jusqu'en novembre 2026. Des travaux complémentaires faits en 2027 occasionneront des entraves mineures.

Carte du chemin de détour de la fermeture complète de l’A-73 (Henri-IV), du 17 au 20 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Carte du chemin de détour de la fermeture complète du chemin Sainte-Foy, au-dessus de l’A-73 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute Henri-IV (A-73)

Fermeture complète en direction nord, entre l'A-540 et le boulevard du Versant-Nord, du vendredi 17 avril, à 21 h au lundi 20 avril, à 5 h 30

Fermeture complète en direction sud, entre l'A-440 et le chemin des Quatre-Bourgeois, du vendredi 17 avril, à 22 h au lundi 20 avril, à 5 h 30

Le détour se fera via l'autoroute Duplessis (A-540). Cette entrave majeure permettra de démolir la structure actuelle.

Chemin Sainte-Foy, entre les rues Rougemont et Isidore-Garon

Fermeture complète, du vendredi 17 avril, à 9 h jusqu'en novembre 2026 Approche est : circulation locale maintenue entre l'avenue du Chanoine-Scott et la route de l'Église; Approche ouest : circulation locale maintenue entre la route de La Suète et la rue de Rougemont; Détour par le chemin Sainte-Foy, la route de La Suète, le boulevard du Versant-Nord et l'avenue du Chanoine-Scott;



Le Ministère mettra en place une passerelle temporaire pour permettre aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite de circuler dans l'axe du chemin Sainte-Foy. Elle sera disponible pendant toute la durée des travaux, sauf lors de la fin de semaine de la démolition du pont. Les cyclistes devront emprunter la passerelle en marchant à côté de leur vélo.

Entraves occasionnelles

Autoroute Henri-IV (A-73)

Fermeture d'une voie sur trois, dans chaque direction, en tout temps, pendant quelques semaines pour la construction des murs de soutènement du nouveau pont d'étagement;

Fermetures de voies et de bretelles;

Fermetures complètes le soir et la nuit lors de certaines interventions (ex. : fonçage de pieux, installation des poutres et des colonnes pour le support des murs, excavation des parois rocheuses et bétonnage).

Le Ministère tient à préciser que les commerces demeureront ouverts pendant toute la durée des travaux.

Précisions sur les travaux

La nouvelle structure aura une durée de vie d'environ 75 ans. Elle offrira une configuration plus sécuritaire et plus conviviale, notamment grâce à la mise aux normes des dégagements vertical et horizontal sous le pont, à l'ajout de trottoirs élargis et à un éclairage architectural. Les interventions municipales intégrées au chantier visent à moderniser les réseaux pluvial, sanitaire et d'aqueduc, ainsi qu'à sécuriser la mobilité active dans ce secteur par l'ajout d'un trottoir et d'une traverse piétonne, la reconstruction d'un abribus, le renouvellement de l'éclairage et la réfection de murets.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation. Pour en savoir plus sur ce projet, une page Web est accessible sur le site Internet du Ministère à l'adresse : www.quebec.ca/transports/projets-routiers/capitale-nationale.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724