Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 17 au 18 avril

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 17 au 18 avril. Cette entrave est requise afin d'effectuer notamment des travaux d'entretien et des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel.

Fermeture de l’autoroute 25 durant la nuit du 17 au 18 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture du tunnel durant la nuit du 17 au 18 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Une fermeture de la route 132 en direction est, entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 20 (Jean-Lesage), est également prévue durant la nuit du 16 au 17 avril. Cette entrave est nécessaire pour des travaux d'entretien.

Fermetures de nuit - Semaine du 13 avril

Nuit du 16 au 17 avril

Route 132 en direction est

Fermeture complète de la route 132 en direction est, entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 20 (Jean-Lesage), de jeudi 21 h à vendredi 5 h. Les entrées menant à ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète. Le chemin de détour s'effectuera par le boulevard Marie-Victorin.



Nuit du 17 au 18 avril

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 9 h . Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 23 h à samedi 8 h . Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Avenue Souligny

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30 à samedi 9 h .

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h .

Nuits du 18 et 19 avril

Fermeture de la voie réservée de la bretelle d'accès de la rue des Futailles vers l'autoroute 25 en direction sud, de samedi 22 h à dimanche 9 h.

Fermeture de la bretelle d'accès de la rue Sherbrooke Est vers la rue Boucherville Nord, de samedi 22 h à dimanche 9 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook - Transports Québec

X - Transports Québec

Instagram - Transports Québec

LinkedIn - Transports Québec

Facebook - Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

X - Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724