Fermeture d'une entrée de l'autoroute 50 (Guy-Lafleur), en direction est, en provenance du chemin Saint-Simon dès le 2 septembre

LAVAL, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture de l'entrée de l'autoroute 50, en direction est, en provenance du chemin Saint-Simon du 2 au 12 septembre. Cette entrave est nécessaire dans le cadre du projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50, à Mirabel.

Entrave et gestion de la circulation

Du 2 septembre au 12 septembre 2025

Du lundi au jeudi, de 6 h 30 à 17 h 30

Le vendredi, de 6 h 30 à 12 h

Fermeture de l'entrée de l'autoroute 50, en direction est, en provenance du chemin Saint-Simon. Détour via le chemin Saint-Simon, la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) et l'autoroute 15 (des Laurentides).



Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

