BEIJING, le 6 mars 2026 /CNW/ - Feng Xingya, député du Congrès populaire national et président du groupe GAC, est arrivé à Pékin pour les deux sessions nationales de 2026. Il a soumis de multiples propositions sur le développement de haute qualité de l'industrie automobile et l'amélioration du bien-être des gens. Parmi eux, le sujet des exportations automobiles souligne en particulier la forte dynamique de l'industrie automobile chinoise alors qu'elle s'oriente vers le leadership mondial.

S'attaquant à des défis tels que les normes mondiales divergentes et la faible influence internationale des normes nationales, Feng Xingya suggère d'établir un système de services de conformité, d'harmoniser les normes chinoises avec les normes internationales et de renforcer la coordination entre les entreprises nationales. Ces mesures visent à transformer les avantages technologiques en compétitivité à l'exportation, aidant la Chine à passer d'un « exportateur majeur » à un « leader mondial de l'industrie ». Il souligne que l'accélération de l'internationalisation des normes chinoises et la prise du pouvoir du discours dans l'établissement des normes sont essentielles au développement de l'exportation automobile de haute qualité.

En ce qui concerne les exportations, GAC a couvert 86 pays et régions dans cinq grandes régions : Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe, CEI et Amérique centrale et du Sud. Ses canaux de vente mondiaux sont passés à 650, et elle a établi cinq usines de KD au Nigeria, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et en Autriche. En 2026, GAC a maintenu l'élan de sa croissance fulgurante au cours des deux années précédentes, les ventes à l'étranger ayant bondi de 69 % par rapport à l'année précédente en janvier. En février, les ventes mensuelles à l'étranger ont dépassé 11 125 véhicules, doublant par rapport à la même période l'an dernier avec une augmentation remarquable de 114 %. Au cours des deux premiers mois de cette année, les ventes cumulatives ont dépassé les 25 126 véhicules, soit une hausse de 86 % par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne d'une forte croissance à l'étranger. À l'avenir, GAC accélérera l'expansion mondiale coordonnée de sa chaîne industrielle, de son écosystème, de sa numérisation et de ses systèmes financiers. En innovant continuellement en matière de développement de produits, de construction de canaux et d'approches opérationnelles, GAC vise à « aller à l'échelle mondiale, en profondeur et en hausse », contribuant au développement d'une centrale automobile.

Feng Xingya se concentre également sur l'électrification, l'intelligence économique, l'économie de basse altitude et les moyens de subsistance des gens. Il suggère des normes unifiées d'échange de batteries et une réglementation améliorée sur la conduite autonome. Pour l'économie à basse altitude, il propose des plans de développement, des réglementations transfrontalières sur les données et des démonstrations pilotes dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. En ce qui concerne le bien-être des gens, il met l'accent sur la construction d'un nouvel écosystème énergétique dans les régions rurales et la mobilité amie des aînés, en faisant la promotion d'un modèle d'« inclusion numérique + sauvegarde manuelle ».

Feng Xingya affirme que GAC continuera de stimuler la modernisation industrielle grâce à l'innovation technologique, contribuant à faire de la Chine une puissance automobile et à améliorer le bien-être des gens au service de la stratégie nationale, tout en offrant aux consommateurs mondiaux des expériences de mobilité supérieures et des solutions de voyage écologiques.

