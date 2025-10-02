GUANGZHOU, Chine, le 2 oct. 2025 /CNW/ - À l'ouverture du 7e Congrès mondial des véhicules énergétiques neufs (WNEVC) le 27 septembre, le président du conseil et président du Groupe GAC, Feng Xingya, a prononcé un discours intitulé « L'écologie définie par l'utilisateur, cocréer un nouvel avenir pour la mobilité », faisant part de la réflexion stratégique et des pratiques de GAC en matière de transformation verte et à faibles émissions de carbone. Feng a souligné que l'écologie « définie par l'utilisateur » signifie maintenir une approche centrée sur l'utilisateur, transformant la technologie de pointe en solutions ciblées qui répondent directement aux besoins des utilisateurs et rendent la mobilité verte à la fois pratique et précise.

Feng Xingya de GAC : des solutions vertes centrées sur l’utilisateur pour un avenir durable

S'appuyant sur une compréhension approfondie des préférences des utilisateurs et reconnue comme société Fortune Global 500 pendant 14 années consécutives et comme société Fortune China ESG Impact List pendant quatre ans, GAC a lancé son « Initiative GLASS » dès 2021. Ce plan établit un système de gestion du carbone pendant tout le cycle de vie. Grâce aux quatre piliers (technologie, produits, fabrication et écosystème écologiques), GAC s'engage à offrir une expérience de mobilité verte sûre et fiable, en ciblant la neutralité carbone du cycle de vie complet d'ici 2050.

Dans le domaine des technologies vertes, GAC poursuit le développement parallèle sur les plateformes VEB, hybrides, hybrides rechargeables et à autonomie étendue afin d'offrir diverses options de mobilité propre. Les produits écologiques accordent la priorité à la sécurité et à l'expérience utilisateur intelligente. Sur le plan de la fabrication écologique, GAC maintient une production durable, intelligente et de haut niveau, comme en témoigne l'obtention de trois prix dans le cadre de la China Automotive Quality Research (AQR) 2025. Pour l'écosystème vert, GAC accélère sa stratégie « 26 Energy Action » et intègre la production d'énergie solaire, le stockage de batteries, les bornes de recharge rapide et les services d'échange de batteries pour soutenir un réseau à services complets.

La stratégie verte de GAC est axée non seulement sur la Chine, mais aussi sur le marché mondial. Déterminé à être un créateur de mobilité à faibles émissions de carbone, verte et intelligente pour une vie meilleure, GAC promeut sa stratégie « One GAC 2.0 » afin d'apporter sa nouvelle expertise en matière d'énergie et d'ESG aux utilisateurs mondiaux. Lors du sommet Fortune Global 500, Feng a déclaré que les nouvelles énergies et le développement à faibles émissions de carbone sont la voie à suivre, la Chine prenant les rênes dans ce domaine. À l'heure actuelle, GAC a établi cinq usines KD à l'échelle mondiale et prévoit en disposer d'une dizaine l'an prochain, accélérant le passage des exportations de véhicules à la production localisée. Pour l'avenir, la stratégie de mondialisation de GAC va au-delà de la simple exportation de produits. L'entreprise s'est engagée à respecter le principe du tout local (intégration, service, contribution) en offrant des solutions intelligentes de mobilité verte adaptées aux utilisateurs de tous les marchés, et en réalisant les objectifs de « s'impliquer » et de « gravir les échelons » dans le paysage automobile mondial.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2786023/GACFengXingyaVideo.mp4

SOURCE GAC

Contact : Katya Sun, [email protected]