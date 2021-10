La publication numérique offre des informations et des perspectives pour aider les femmes à enrichir leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW/ - BMO Gestion privée a fait paraître un nouveau numéro de sa publication numérique qui fournit des conseils et des ressources aux femmes investisseuses et propriétaires d'entreprise qui doivent relever les défis et saisir les occasions d'enrichir et de gérer leur patrimoine.

Intitulé Les femmes et la philanthropie, le rapport 2019 de BMO Gestion de patrimoine indiquait que la richesse privée estimée détenue par les femmes dans le monde a augmenté de 50 pour cent depuis 2010. La publication de cette année approfondit ce thème en fournissant des informations et une expertise sur la manière dont les femmes peuvent surmonter les défis financiers, réaliser leurs objectifs et leurs priorités, et profiter des avantages de la croissance de leur patrimoine en fonction de leurs valeurs et de leurs objectifs philanthropiques.

« Les femmes continuent de faire des progrès incroyables dans le monde du travail et dans les affaires. Cependant, il est possible de mieux les habiliter et les soutenir afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine et prendre des décisions financières avec plus d'assurance, a déclaré Caroline Dabu, chef, Distribution et services-conseils, Gestion privée, BMO Groupe financier. Les femmes ont des priorités plus concurrentes que jamais, et il y a du pouvoir dans une approche de bout en bout ancrée dans des conseils et des ressources professionnelles pour aider à atteindre les objectifs et les priorités financières à court et à long terme. »

Femmes et gestion de patrimoine d'Info-Patrimoine de BMO explore des sujets opportuns et pertinents qui soulignent comment les femmes continuent d'innover dans leur approche de la planification du patrimoine. Les articles comprennent :

Pour télécharger une copie numérique des articles, cliquez ici. Pour plus de renseignements sur Info-Patrimoine de BMO, veuillez consulter https://apercus-gestionprivee.bmo.com/fr/.

