Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution

Rowena dirige l'un des plus importants réseaux de distribution au pays, avec plus de 2 500 conseillers qui servent près de 2 millions de Clients. Elle donne aux conseillers les moyens de concrétiser, grâce à des conseils globaux et dignes de confiance, la raison d'être de la Sun Life : aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Fervente promotrice du changement, de l'innovation et de la croissance à la Sun Life, Rowena s'investit pleinement dans le perfectionnement des meilleurs talents. Elle est déterminée à améliorer la dynamique de l'équité en milieu de travail pour les femmes et les minorités sous-représentées. Depuis son arrivée, Rowena a réussi à atteindre la représentation égale des genres et a augmenté le nombre de membres des minorités sous-représentées dans son équipe de direction. De plus, l'effectif de vente de la Distribution est maintenant composé à 36 % de femmes - ce qui est au-delà de ce qu'on voit dans l'industrie.

« Rowena s'est jointe à la Sun Life au début de 2019. Son mandat consistait à moderniser les affaires des conseillers et à développer notre stratégie de distribution omnicanal en mettant l'accent sur la valeur des conseils et de la planification globale, propulsés par nos solutions numériques hors pair, indique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Par son travail, Rowena a permis à la Sun Life de se distinguer de la concurrence et nous a assuré de fournir un excellent service aux Canadiens d'un océan à l'autre. Rowena est une dirigeante audacieuse, dynamique et responsable. Elle a à cœur de créer un environnement inclusif et encourage tous ses collègues à être totalement eux-mêmes au travail, chaque jour. »

Trish Callon, vice-présidente principale et directrice juridique générale, Sun Life Canada

En tant que dirigeante et pionnière, Trish remet en question le statu quo et encourage ses collègues à repousser les limites et à faire preuve d'audace. Experte des marchés financiers, elle a consacré sa carrière au droit et s'est spécialisée dans les services financiers et l'assurance. Depuis son retour à la Sun Life en 2014, elle a mis sur pied une équipe hautement performante et axée sur les Clients. De plus, Trish a favorisé la diversité, l'inclusion et la création d'un environnement qui appuie la croissance et le développement. Elle a entraîné des changements importants dans la diversité de son équipe. Les femmes représentent maintenant 50 % de l'équipe de direction et les minorités sous-représentées, plus de 40 % des avocats embauchés. Ardente défenseure de la communication claire, elle énonce les objectifs avec clarté et outille les gens pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en continuant de les guider, de les motiver et de les inspirer.

« La détermination de Trish à aider les autres à réussir est unique et démontre son incroyable sens du leadership, mentionne Melissa Kennedy, vice-présidente générale, affaires publiques et première directrice des affaires juridiques, Sun Life. Elle a à cœur de mentorer les membres de son équipe et ses pairs dans le secteur pour les amener à atteindre leur plein potentiel. À la Sun Life, Trish est beaucoup plus qu'une directrice juridique générale. Elle est une leader d'opinion, une conseillère de confiance et une championne de l'agilité et de l'innovation. »

Remis pour la première fois en 2003, les « prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes » reconnaissent les femmes qui ont un sens du leadership exceptionnel et qui contribuent à faire évoluer la société et l'industrie dans l'intérêt des générations futures. Depuis sa mise sur pied, le Réseau des femmes exécutives (WXN) a rendu hommage à plus de 1 000 femmes et souligné leurs nombreuses réalisations.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'engagement de la Sun Life à l'égard de la durabilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

