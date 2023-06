FELDAN THERAPEUTICS REÇOIT 16,5 M$ EN FINANCEMENT DE SÉRIE B POUR ENTAMER SES PREMIÈRES PHASES D'ÉTUDES CLINIQUES

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Feldan Therapeutics, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques, annonce la clôture initiale d'une ronde de financement de série B de 16,5 millions de dollars. Les fonds serviront principalement à compléter la phase I/II des essais cliniques du produit FLD-103 de Feldan, un traitement intralésionnel contre le carcinome basocellulaire (CBC), et à faire avancer son programme pulmonaire au stade de développement préclinique.

Les nouveaux partenaires financiers, Investissement Québec, Amgen Ventures (États-Unis), GC Cell (Corée du Sud) et FSIT2 (Québec) se joignent au soutien renouvelé de GC Holdings (Corée du Sud) et d'autres actionnaires actuels de Feldan afin de permettre à l'entreprise d'apporter des traitements révolutionnaires en clinique.

« Nous sommes enchantés d'accueillir un nouveau groupe d'investisseurs au sein du syndicat actuel alors que nous franchissons une autre étape majeure de notre développement », a déclaré François-Thomas Michaud, chef de la direction et cofondateur de Feldan. « En dépit des défis découlant de la pandémie et de l'environnement économique actuel, Feldan, une entreprise de Québec, a su développer un traitement prometteur et est maintenant en mesure de poursuivre son développement en réalisant les essais cliniques. Cela met en évidence tout le talent et la résilience de notre équipe, en plus de confirmer le potentiel de notre technologie. »

Après avoir conçu une technologie unique à base de peptides, qui permet la livraison intracellulaire, l'équipe de Feldan travaille maintenant au développement de traitements pour des patients ayant des besoins médicaux non comblés. Cette technologie brevetée s'est avérée très efficace pour la livraison de molécules thérapeutiques à l'intérieur des cellules de divers organes, permettant ainsi d'atteindre des cibles auparavant inatteignables. Feldan a notamment fait des percées dans l'administration d'oligonucléotides antisens (ASO) à l'intérieur des cellules basales de la peau et des cellules épithéliales pulmonaires.

La priorité actuelle de Feldan est de compléter une étude clinique de phase I/II pour la molécule FLD-103, un traitement intralésionnel contre le carcinome basocellulaire (CBC). Le CBC, le cancer de la peau le plus fréquent et la forme de cancer la plus répandue, affecte 3,6 millions de personnes aux États-Unis et au Canada chaque année, et entraîne le développement de tumeurs sur les zones de la peau les plus exposées au soleil, telles que le visage, le cou et le cuir chevelu. Les patients atteints de CBC ont principalement recours à la chirurgie pour l'ablation des tumeurs, une procédure efficace, mais défigurante et invasive, laissant les patients avec des cicatrices et de longs délais de récupération. Avec FLD-103, Feldan vise à améliorer la qualité de vie des patients en leur offrant une option thérapeutique non chirurgicale efficace et peu invasive.

Feldan travaille également à faire progresser son programme pulmonaire vers le développement préclinique, en plus de miser sur sa technologie pour développer de nouveaux traitements permettant d'améliorer la vie des patients.

« Les sciences de la vie représentent un secteur d'activité stratégique pour l'économie du Québec, et Feldan s'inscrit parmi les entreprises prometteuses de cette industrie. Par son soutien, Investissement Québec démontre le rôle crucial qu'elle joue pour appuyer les sociétés biopharmaceutiques locales et pour combler les lacunes dans la chaîne des capitaux. Nous sommes fiers d'appuyer Feldan dans la réalisation de leur premier essai clinique et dans la poursuite du développement de leur technologie », de s'exprimer Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Nous sommes ravis qu'Amgen investisse dans cette société québécoise de biotechnologie de premier plan », a déclaré Ugur Gunaydin, directeur général d'Amgen Canada. « En tant que leader mondial des biotechnologies, Amgen a une approche fondamentalement basée sur la valeur et est profondément ancrée dans la science et l'innovation afin de transformer de nouvelles idées et découvertes en médicaments pour les patients atteints de maladies graves. La technologie novatrice et unique de livraison intracellulaire de Feldan est un exemple de l'importante innovation provenant du secteur des sciences de la vie du Québec. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir le potentiel de cette technologie s'étendre au développement de thérapies de nouvelle génération pour les patients du monde entier dont les besoins médicaux sont non comblés. »

À PROPOS DE FELDAN THERAPEUTIQUE

Située dans la Ville de Québec, Feldan est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de molécules thérapeutiques. Feldan a conçu une technologie exclusive à base de peptides, qui permet d'administrer efficacement et en toute sécurité divers composés à l'intérieur des cellules. Cette technologie ouvre la voie au développement d'une nouvelle génération de traitements en donnant accès à des composants intracellulaires hors de portée des médicaments existants. Le pipeline de Feldan est consacré aux maladies affectant la peau et les poumons.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

