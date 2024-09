QUÉBEC et TORONTO, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Feldan Thérapeutiques (Feldan), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques, annonce l'extension et la clôture d'une ronde de financement de série B de 21 millions de dollars américains menée conjointement par Genesys Capital (Genesys) et le Fonds de solidarité FTQ (Fonds).

Cette extension fait suite à un financement annoncé en juin 2023 qui comprend la participation d'Investissement Québec, d'Amgen Ventures, de GC Holdings et d'autres actionnaires existants. Les fonds seront utilisés pour compléter une étude de phase 1/2a pour le FLD-103, un traitement intralésionnel non invasif de première classe conçu pour traiter le carcinome basocellulaire (CBC), et offrir une alternative à la chirurgie. Le CBC, le cancer de la peau le plus fréquent et la forme la plus répandue de tous les cancers, affecte chaque année 3,6 millions de personnes aux États-Unis et au Canada et entraîne le développement de tumeurs, principalement dans les zones cutanées exposées au soleil telles que le visage, le cou et le cuir chevelu. En minimisant les effets secondaires, en évitant les cicatrices et en éliminant la nécessité d'une convalescence postopératoire, le FLD-103 a le potentiel de devenir une option de première ligne peu invasive pour les patients atteints de CBC. Le financement soutiendra également le développement préclinique de nouveaux produits thérapeutiques, y compris le programme pulmonaire de Feldan, en accroissant les capacités de sa technologie de livraison intracellulaire.

« Nous sommes ravis que des investisseurs de premier plan comme Genesys Capital et le Fonds de solidarité FTQ mènent cette série B et qu'ils se joignent à nous dans cette démarche visant à offrir de nouveaux traitements aux patients », a déclaré François-Thomas Michaud, cofondateur et chef de la direction de Feldan Thérapeutiques. « Leur investissement, aux côtés des actionnaires existants, reflète non seulement la confiance dans notre équipe, notre technologie et le potentiel médical et commercial du FLD-103, mais renforce et accélère également son développement ainsi que celui de nos autres programmes de recherche et développement. Nous sommes à un moment charnière très stimulant pour Feldan, avec le départ imminent de notre première étude chez l'homme, et nous sommes impatients de développer d'autres traitements innovants. »

« La technologie Shuttle de Feldan permet l'administration à l'intérieur des cellules d'une diversité de composés thérapeutiques, y compris des produits biologiques et des petites molécules, tout en évitant de nombreuses limitations liées à la séquestration endosomale et aux effets secondaires immunogènes des technologies concurrentes telles que les LNP et les AAV », a déclaré Jamie Stiff, directeur chez Genesys. « Par ailleurs, le CBC représente une preuve de concept intéressante chez l'homme pour cette importante plateforme technologique ».

« Aux côtés de Genesys Capital et des autres investisseurs, nous sommes fiers de soutenir les efforts de Feldan pour mettre à la disposition des patients atteints de CBC un traitement de premier ordre. L'entreprise, basée à Québec, a réuni une équipe de chercheurs expérimentés pour travailler à développer des technologies et des approches nouvelles et prometteuses. Le soutien en capital de risque du Fonds dans Feldan est un autre exemple de notre engagement à long terme dans les secteurs des sciences de la vie, avec maintenant un historique d'investissements de plus de 2 milliards de dollars », a ajouté Maxime Pesant, vice-président, Placements privés et investissements d'impact - Sciences de la vie, au Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Genesys Capital

Genesys Capital investit et crée des entreprises dans les secteurs à forte croissance des biotechnologies, des produits pharmaceutiques et des technologies médicales. Genesys se démarque dans l'identification d'opportunités émergentes dans le domaine des biosciences et dans la transformation de ces opportunités en entreprises commercialement prospères. Ces résultats sont le fruit de relations solides avec l'industrie, d'une vaste expertise commerciale et d'une connaissance approfondie du secteur des sciences de la vie. Genesys a généré plus de 20 succès commerciaux (exits) tout en occupant 35 sièges au sein des conseils d'administration des 39 sociétés de son portefeuille, et a investi plus de 300 millions de dollars.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis sa création, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que par les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de Feldan Thérapeutiques

Située à Québec, au Canada, Feldan est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques. Feldan a conçu le Feldan Shuttle, une technologie exclusive à base de peptides qui permet de livrer efficacement et en toute sécurité divers composés à l'intérieur des cellules. Cette technologie ouvre la voie au développement d'une nouvelle génération de traitements en donnant accès à des composants intracellulaires hors de portée des médicaments existants. Le pipeline de Feldan se concentre sur les maladies affectant la peau et les poumons.

Feldan concentre ses efforts opérationnels et stratégiques sur la finalisation de phase clinique I/II du produit intralésionnel FLD-103 pour traiter les carcinomes basocellulaires (CBC). Le CBC, le cancer de la peau le plus courant et la forme la plus fréquente de tous les cancers, affecte 3,6 millions de personnes aux États-Unis et au Canada chaque année et entraîne le développement de tumeurs principalement dans les zones cutanées exposées au soleil telles que le visage, le cou et le cuir chevelu. Les patients atteints de CBC comptent principalement sur la chirurgie pour enlever ces tumeurs, une procédure efficace, mais invasive, qui laisse les patients faire face à des cicatrices et, dans certains cas, à un long temps de récupération. Feldan travaille également à faire progresser son programme d'administration pulmonaire vers le développement préclinique et à tirer profit de sa technologie de livraison intracellulaire pour offrir des traitements innovants et prometteurs aux patients.

Pour plus d'information: www.feldan.com LinkedIn

SOURCE Feldan Therapeutics

Stéphanie Levesque, Directrice - Gouvernance corporative et communications, 418.872.7277 I [email protected]