QUÉBEC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Feldan Thérapeutiques (« Feldan »), une société pharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques, annonce un investissement de Linearis Ventures, soutenu par la Ville de Québec. Ce financement s'ajoute aux contributions récentes d'actionnaires existants, dont Genesys Captal, Investissement Québec, Fonds de Solidarité FTQ et Amgen.

Ce financement appuiera la progression du candidat thérapeutique principal de Feldan, FLD-103, un traitement non chirurgical du carcinome basocellulaire (CBC) actuellement en essai clinique, ainsi que l'expansion de son pipeline.

« Nous sommes ravis d'accueillir Linearis Ventures en tant qu'investisseur stratégique », a déclaré François-Thomas Michaud, chef de la direction de Feldan Thérapeutiques. « Leur expertise dans le développement et la commercialisation de médicaments en oncologie arrive à un moment clé, alors que nous nous préparons à obtenir des données déterminantes de l'essai clinique de phase 1/2a du FLD-103. Cet investissement témoigne de la confiance en notre équipe, en notre plateforme de livraison et accélérera nos efforts pour offrir des thérapies révolutionnaires aux patients. »

Feldan est à l'avant-garde de la livraison intracellulaire grâce à sa technologie exclusive à base de peptides, la Navette Feldan (Feldan Shuttle). Cette innovation permet la livraison locale et efficace de biomolécules, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Son principal candidat, le FLD-103, a entamé un essai clinique de phase 1/2a au quatrième trimestre de 2024. Cette approche vise à offrir une alternative à la chirurgie aux patients CBC, avec pour objectif d'améliorer les résultats cliniques, esthétiques et la qualité de vie. L'essai en cours évalue la sécurité, la tolérance et l'efficacité préliminaire du FLD-103. En parallèle, Feldan fait progresser son programme pulmonaire, tirant parti de la capacité unique de sa Navette à transporter des biomolécules dans des cellules pulmonaires difficiles d'accès. Ce programme répond aux besoins médicaux croissants des patients souffrant de maladies respiratoires. Feldan travaille également à l'expansion de son pipeline avec le développement de thérapies non chirurgicales supplémentaires contre le cancer de la peau.

« Linearis Ventures est ravi de s'associer à des investisseurs visionnaires pour soutenir les travaux novateurs de Feldan. En mettant à profit notre expertise en intelligence artificielle (IA), nous accélérons le développement de thérapies oncologiques et contribuons à l'expansion de son pipeline de composés transformateurs », a déclaré Alexandre Le Bouthillier, PhD, associé chez Linearis Ventures.

« Notre financement dans le fonds d'investissement Linearis Ventures génère l'effet de levier souhaité dans le secteur des sciences de la vie et de l'IA, piliers d'avenir », a mentionné M. Bruno Marchand, maire de Québec. « Nous félicitons Linearis qui, par son soutien financier et d'expertise, appuie Feldan, une entreprise située à Québec. Nous sommes déterminés à soutenir le développement lié au secteur prioritaire des sciences de la vie et de la santé à Québec. »

À propos de Feldan Thérapeutiques :

Feldan est une société pharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques. Feldan a conçu la Navette Feldan (Feldan Shuttle), une technologie exclusive à base de peptides permettant d'administrer efficacement et en toute sécurité des oligonucléotides antisens à l'intérieur des cellules, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de thérapies. Le pipeline de Feldan se concentre actuellement sur les maladies affectant les poumons et la peau.

Pour plus d'informations : www.feldan.com

À propos de Linearis Ventures :

Linearis Ventures, avec son tandem de fonds de capital de risque et laboratoire, est à l'avant-garde et soutient les découvertes visant à prévenir, détecter et traiter les maladies métaboliques, y compris le cancer et le diabète, grâce à des investissements directs dans des entreprises innovantes en IA et en sciences de la vie.

Pour en apprendre plus au sujet de Linearis Ventures, consultez www.linearis.com

SOURCE Feldan Therapeutics

Contacts : Stéphanie Levesque, Directrice - Gouvernance corporative et communications, Feldan Thérapeutiques, [email protected]; Manon Boisclair, MS, MBA, ICD.D, Associée, Linearis Ventures, [email protected]