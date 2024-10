QUÉBEC et SYDNEY, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Feldan Thérapeutiques (Feldan), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques, annonce le traitement du premier patient dans le cadre de son essai clinique de phase 1/2a portant sur le FLD-103, un traitement intralésionnel conçu pour offrir une alternative à la chirurgie aux patients atteints du cancer de la peau de type carcinome basocellulaire (CBC).

Cet essai clinique multicentrique et premier chez l'humain, vise à évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité clinique du FLD-103. Le recrutement prévu est d'environ 70 patients adultes atteints de CBC qui subiront un traitement pouvant s'étendre sur une période maximale de 28 jours. L'étude comprend une escalade de dose unique ascendante et de doses multiples ascendantes, suivie d'une expansion de doses contrôlée par placebo.

Cet essai s'appuie sur des études pharmacologiques in vivo réalisées avec le FLD-103 dans divers modèles, qui ont démontré qu'il réduit efficacement la croissance tumorale après une injection intralésionnelle. Des études toxicologiques ont également démontré que le FLD-103 était bien toléré après des administrations répétées, par voie intraveineuse ou intradermique, pendant une période allant jusqu'à 28 jours.

Le CBC, cancer de la peau le plus fréquent et la forme la plus répandue de tous les cancers, affecte chaque année 3,6 millions de personnes au Canada et aux États-Unis. Il se caractérise par le développement de tumeurs, principalement dans les zones cutanées exposées au soleil telles que le visage, le cou et le cuir chevelu. En minimisant les effets secondaires, en évitant les cicatrices et en éliminant la nécessité d'une convalescence postopératoire, le FLD-103 a le potentiel de devenir une option de première ligne peu invasive pour les patients atteints de CBC. De plus, en offrant une solution rapide et accessible aux dermatologues de soins primaires, le FLD-103 pourrait réduire les délais d'attente pour le traitement du CBC.

« Je suis très enthousiaste quant à cette étude et au potentiel du FLD-103 à répondre à un besoin crucial et non comblé dans le traitement du carcinome basocellulaire », a affirmé la Dre Juliana Junger, dermatologue et investigatrice principale de l'essai. « En offrant une approche plus centrée sur le patient sans compromettre l'efficacité, cette thérapie intralésionnelle pourrait représenter une avancée majeure dans la prise en charge clinique du CBC. Je suis impatiente de suivre les progrès du FLD-103 et de voir comment il transformera les soins aux patients dans les années à venir. »

« L'entrée en phase d'essai clinique marque une étape importante pour Feldan », a déclaré François-Thomas Michaud, cofondateur et chef de la direction de Feldan. « Le traitement du premier patient met en lumière le dévouement et l'expertise de notre équipe, tout en faisant progresser notre mission, qui consiste à offrir des traitements innovants aux patients. Il renforce également notre position de chef de file dans l'administration intracellulaire de médicaments. Nous restons déterminés à faire progresser le développement de thérapies efficaces qui priorisent la qualité de vie des patients. »

À propos du FLD-103

Les traitements de première ligne pour le CBC sont l'ablation chirurgicale et l'excision. Bien que des traitements non-chirurgicaux existent, ils ne sont pas indiqués pour tous les types de CBC et présentent souvent une efficacité limitée. Par conséquent, de nombreux patients doivent subir une chirurgie, et faire face à un stress préopératoire important, de la détresse psychologique et de longs délais de récupération. La chirurgie de Mohs, une technique couramment utilisée, consiste à retirer des couches de peau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de cancer. Cette procédure entraîne généralement des lésions pouvant prendre plusieurs mois, voire des années à guérir et qui peuvent laisser des cicatrices permanentes sur des parties visibles du corps. Les patients atteints de CBC ont une probabilité plus élevée de développer des lésions additionnelles ou multiples, nécessitant ainsi des chirurgies répétées.

Le FLD-103 représente une approche non chirurgicale efficace pour traiter le CBC. Ce traitement intralésionnel non invasif de première classe cible spécifiquement les cellules du CBC en perturbant une composante intracellulaire impliquée dans la physiopathologie de la maladie. En minimisant les effets secondaires, en évitant les cicatrices et en éliminant les délais de récupération postopératoire, le FLD-103 a le potentiel de devenir une option de première ligne et un traitement révolutionnaire non invasif pour les patients atteints de CBC.

À propos de Feldan Thérapeutiques

Située à Québec, au Canada, Feldan est une société biopharmaceutique pionnière dans le développement de traitements basés sur l'administration intracellulaire de produits thérapeutiques. Feldan a conçu le Feldan Shuttle, une technologie exclusive à base de peptides qui permet de livrer efficacement et en toute sécurité divers composés à l'intérieur des cellules. Cette technologie ouvre la voie au développement d'une nouvelle génération de traitements en donnant accès à des composants intracellulaires hors de portée des médicaments existants. Le pipeline de Feldan se concentre actuellement sur les maladies affectant la peau et les poumons.

