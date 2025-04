SCOTTSDALE, Arizona, 16 avril 2025 /CNW/ - Featured.com, une plateforme qui met en relation des experts en la matière avec des journalistes, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Help A Reporter Out (HARO) auprès de Cision, chef de file mondial en matière de renseignements sur les médias et de solutions de communicatio, qui détient HARO depuis 2014.

Fondé en 2008, HARO est devenu un outil de confiance pour les journalistes à la recherche de sources spécialisées et pour les professionnels qui cherchent à partager leurs idées par le biais des médias acquis. Sous la responsabilité de Featured, HARO sera relancé pour aider les journalistes à trouver une véritable expertise humaine à une époque où le contenu généré par l'IA est de plus en plus répandu.

« C'est le moment idéal pour ramener HARO », a déclaré Brett Farmiloe, fondateur et chef de la direction de Featured. « Alors que l'IA inonde Internet de contenus génériques, les journalistes ont plus que jamais besoin de sources humaines crédibles. Notre objectif est de préserver ce qui a fait la grandeur de HARO, tout en le modernisant pour l'adapter au paysage médiatique d'aujourd'hui. »

HARO demeurera gratuit pour les journalistes et les sources, financé par des publicités dans les bulletins, et retrouvera son format d'origine, à savoir la diffusion quotidienne d'occasions par courriel. Les journalistes pourront soumettre une recherche et recevoir en retour des réponses pertinentes d'experts, ce qui les aidera à découvrir des sources plus rapidement et plus efficacement. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire pour un accès anticipé à l'adresse www.helpareporter.com.

« Nous sommes ravis de nous appuyer sur l'héritage de HARO et de permettre aux journalistes de présenter facilement des voix crédibles et diversifiées dans leurs articles », a déclaré M. Farmiloe.

Avec la reprise de HARO, Featured redouble d'efforts dans sa mission qui consiste à libérer les connaissances des experts et à les rendre plus accessibles aux médias. L'acquisition est soutenue par un groupe d'investisseurs, dont Great North Ventures.

« Nous sommes ravis d'aider Featured à relancer HARO », a déclaré Rob Weber, associé directeur de Great North Ventures. « Cet investissement reflète notre conviction à l'égard des plateformes communautaires qui renforcent les liens de confiance entre les experts et les créateurs. »

Featured.com continuera de fonctionner de façon indépendante, sa plateforme et la renaissance de HARO étant toutes deux fondées sur la conviction que « tout le monde est un expert dans quelque chose ».

À propos de Featured.com

Featured.com est une plateforme de partage de connaissances qui met en relation des experts en la matière avec des éditeurs de premier plan pour créer du contenu de qualité, prêt à la publication. Avec une communauté de plus de 50 000 experts et plus d'un million de réponses soumises, Featured alimente des articles dans un réseau de plus de 2 500 médias. En rendant les connaissances des experts plus accessibles aux journalistes et aux lecteurs, Featured contribue à libérer le plein potentiel de l'expertise humaine, une réponse à la fois.

