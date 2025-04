CHICAGO, 15 avril 2025 /CNW/ - Cision, chef de file mondial en matière de renseignements sur les médias et de solutions de communication, a annoncé aujourd'hui la vente de sa plateforme Help A Reporter Out (HARO) à Featured.com.

Lancée à l'origine en 2008 et acquise par Cision dans le cadre de sa fusion avec Vocus en 2014, HARO a fourni un service de longue date permettant de mettre en relation les journalistes et les sources spécialisées. La vente de HARO témoigne de l'accent continu que met Cision sur les investissements dans sa gamme de produits de base, qui comprend CisionOne, Brandwatch et PR Newswire (PRN) afin de l'améliorer.

« Cision confirme que sa gamme de produits ne comprend plus les services Help A Reporter Out ou Connectively », a déclaré Jim Daxner, chef des produits et chef de la stratégie chez Cision. « Nous nous efforçons de faire progresser nos plateformes de base - CisionOne, Brandwatch et PRN - qui sont essentielles pour offrir des solutions de communication efficaces et intégrées à nos clients. »

À la suite du changement de nom de HARO pour Connectively en 2024 et de son abandon ultérieur, Cision a pris la décision de céder l'actif à une partie externe. Nous avons identifié Featured.com comme un partenaire en phase avec nos valeurs pour prendre en charge la plateforme.

La transaction permet à Cision de concentrer ses ressources et ses efforts d'innovation sur sa stratégie de base en matière de plateforme technologique. Appuyée par CisionOne, qui offre une plateforme de renseignements sur les médias de nouvelle génération, Brandwatch, qui est à la pointe de la gestion des renseignements sur les consommateurs et des médias sociaux, et PR Newswire, qui demeure le plus grand réseau de diffusion de communiqués de presse au monde, Cision demeure déterminée à permettre aux professionnels en communication de gérer et de mesurer efficacement l'incidence des médias.

