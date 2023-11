Favoriser une culture d'innovation municipale : les bases d'une collaboration au bénéfice des municipalités du Québec

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) fait un pas de plus aujourd'hui avec son partenaire IVÉO, en concluant une entente visant à favoriser la culture d'innovation municipale. Depuis mai dernier, l'UMQ et IVÉO travaillent de concert sur un parcours de décarbonation dont les détails seront communiqués sous peu. Les deux organisations souhaitaient poursuivre de façon plus soutenue leur partenariat.

Cette collaboration permettra notamment d'accroître la littératie du milieu municipal en matière d'innovation tant sociale que technologique, en lien avec des thématiques qui touchent directement les municipalités. En dispensant des séances d'information et des ateliers de travail avec les membres de l'UMQ, l'équipe d'IVÉO contribuera à partager les expériences et les apprentissages des différents projets innovants menés dans son réseau de villes partenaires. Ce partage de bonnes pratiques traduit la volonté des municipalités de ne pas réinventer la roue et de miser sur les succès et les écueils déjà vécus par leurs pairs pour accélérer la mise en place de solutions pérennes sur leur territoire.

Ce partenariat pourra aussi donner lieu à l'établissement de nouveaux regroupements d'achats à l'UMQ pour déployer des technologies éprouvées, au bénéfice des municipalités.

« Les municipalités jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et sont les mieux positionnées pour développer des solutions. C'est avec une grande fierté que nous annonçons ce nouveau partenariat avec IVÉO qui renforcera notre capacité à soutenir de manière plus efficace nos membres dans leurs initiatives en tenant compte de leurs contextes locaux spécifiques. »

Martin Damphousse, président de l'UMQ

« Il y a 5 ans, IVÉO faisait le pari de positionner les villes comme acteurs de l'innovation afin de répondre à leurs nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, ce partenariat avec l'UMQ permettra de valoriser les apprentissages de nombreux projets que nous avons réalisés avec un triple objectif : inspirer les villes, accroitre la culture d'innovation municipale et accélérer le déploiement de solutions éprouvées dans toutes les municipalités du Québec. »

Benoit Balmana, directeur général, IVÉO

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

À propos d'IVÉO

IVÉO est un organisme à but non lucratif, soutenu par le gouvernement du Québec, dont la mission est d'accélérer le déploiement d'innovations dans le milieu municipal. Le réseau d'IVÉO compte à ce jour près de 60 villes membres dans lesquelles de nombreux projets d'innovation ont pu être réalisés afin de répondre à divers enjeux municipaux, notamment dans le domaine de la mobilité durable, de la gestion durable de l'eau et de l'efficacité énergétique. IVÉO en deux clics www.iveo.ca et LinkedIn

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Conseillère aux communications et aux relations médias,Union des municipalités du Québec, Cellulaire : 438 827-4560, [email protected]; Benoit Balmana, Directeur général, IVÉO, Téléphone : 514 531-3453, [email protected]