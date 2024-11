Le sixième rapport annuel de TELUS présente des histoires inspirantes portant sur un véritable changement qui trouveront un écho chez les générations futures

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS a publié son sixième Rapport annuel sur la Stratégie de réconciliation et Connectivité des communautés autochtones, qui contient des exemples concrets de la façon dont ses gestes de réconciliation, en étroite collaboration avec les collectivités autochtones, contribuent à produire des résultats sociaux, culturels et économiques positifs et durables qui dépassent largement la connectivité. En 2021, TELUS est devenue la première entreprise technologique au Canada à lancer un plan d'action public de réconciliation avec les Autochtones fondé sur quatre piliers : Connectivité, Produire des résultats positifs sur le plan social, Sensibilité culturelle et relations et Réconciliation économique.

« À TELUS, notre engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones est au cœur de notre mission. En tant que pionniers dans ce domaine, nous avons constaté comment notre approche collaborative, fondée sur quatre piliers essentiels, a engendré des changements significatifs. Notre travail va bien au-delà de la simple connectivité; il s'agit de créer des ponts, de préserver les cultures et de favoriser un avenir où les communautés autochtones prospèrent économiquement et socialement. Chaque progrès réalisé renforce notre conviction que la technologie, lorsqu'elle est déployée avec sensibilité et en partenariat, peut être un puissant catalyseur de réconciliation et de progrès durable. Ici au Québec, nos relations étroites avec les communautés autochtones nous permettent d'adapter nos initiatives pour répondre à leurs besoins uniques, tout en s'inscrivant dans notre vision nationale de réconciliation », a déclaré Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing, de TELUS.

« Les articles du rapport de cette année mettent en lumière l'avenir brillant et sans limites que nous pouvons bâtir lorsque les peuples autochtones, les entreprises et le gouvernement s'unissent et fondent leurs actions sur le respect mutuel et la collaboration, a déclaré Clint Davis, Inuk du Nunatsiavut, membre du comité consultatif autochtone. TELUS contribue à favoriser un développement économique inclusif et durable en investissant dans la connectivité et les relations avec les collectivités autochtones. »

L'édition 2024 est magnifiquement illustrée par l'artiste ojibwé Kenneth Letander. Elle comprend un compte rendu complet décrivant comment TELUS est en voie d'atteindre ses 17 engagements, voire de les dépasser. Elle comprend 28 histoires inspirantes qui témoignent de véritables gestes et d'un réel progrès sur la voie de la réconciliation, puisque TELUS travaille aux côtés de collectivités autochtones pour obtenir des résultats remarquables, notamment :

TELUS a également le privilège d'annoncer que les quatre membres originaux du comité consultatif autochtone de TELUS ont vu leur mandat renouvelé pour deux ans, ce qui témoigne des relations et des progrès que nous avons réalisés en vue d'atteindre notre vision commune de réconciliation. Nous sommes reconnaissants envers les membres du conseil de continuer à nous guider tout au long de ce processus.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de réconciliation et lire le Rapport sur la Stratégie de réconciliation et Connectivité des communautés autochtones de 2024, consultez telus.com/reconciliation .

