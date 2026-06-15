Favoriser les infrastructures d'énergie éolienne et la participation autochtone en Saskatchewan

M‑Squared Renewables, une société de développement autochtone, appartient à 10 Premières Nations : les neuf Nations du conseil tribal de Meadow Lake et la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak. Le prêt participatif autochtone de la BIC permet la participation majoritaire de M‑Squared Renewables dans le projet, soutenant un modèle conçu pour générer des résultats de réconciliation économique à long terme.

Situé dans la municipalité rurale d'Excel no 71, près d'Assiniboia, en Saskatchewan, le projet comprend 28 éoliennes, soutenant un accord d'achat d'électricité allant jusqu'à 210 MW avec SaskPower. Le développement comprend également des routes d'accès nouvelles et améliorées, un câblage souterrain, une nouvelle sous-station et les infrastructures connexes.

Le prêt de projet de la BIC contribue à couvrir les coûts en capital initiaux associés au développement de la production d'énergie renouvelable et minimise les répercussions potentielles sur les contribuables.

Des revenus stables pour les Premières Nations participantes favoriseront le réinvestissement dans des priorités communautaires telles que le logement, les installations pour les aîné•es, les programmes pour les jeunes, ainsi que d'autres infrastructures sociales et communautaires. La construction devrait créer des occasions de contrats et de renforcement des capacités pour l'ensemble des dix Nations, ainsi que des emplois durant la phase de construction.

Parmi les principaux prêteurs du projet figurent le Mouvement Desjardins, agissant en tant qu'agent administratif, et la KfW IPEX-Bank.

Une fois opérationnel, le projet devrait réduire les émissions d'énergie d'environ 297 807 t par année, contribuant à l'engagement de la Saskatchewan d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 tout en offrant les moyens nécessaires à la croissance du secteur résidentiel et commercial dans la région.

Le projet, sélectionné dans le cadre de la demande de propositions 2024 de SaskPower pour la nouvelle production éolienne, est rendu possible dans le cadre du secteur prioritaire de l'énergie propre de la BIC, qui soutient la transition du Canada vers une croissance économique durable et la sécurité énergétique à long terme.

Citations

Avec plus de 34 projets au service des communautés autochtones, le projet d'énergie éolienne Rose Valley constitue le sixième prêt accordé dans le cadre de l'IPA et porte le montant total des investissements participatifs autochtones dans l'ensemble du portefeuille à environ 126 millions de dollars. Le financement de la BIC de 164,4 millions de dollars pour le projet d'énergie éolienne Rose Valley permet la participation des Premières Nations dans le projet, favorise des retombées économiques à long terme et le également réinvestissement communautaire. Le partenariat entre M‑Squared et Potentia renforce la participation autochtone significative tout en mettant en place des infrastructures énergétiques fiables.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

La clôture financière du projet d'énergie éolienne Rose Valley constitue une étape importante pour Potentia et témoigne de l'élan continu du développement des énergies renouvelables en Saskatchewan. Ce projet réunit des partenaires financiers expérimentés et une solide collaboration pour fournir une énergie fiable et à faible coût, tout en soutenant des retombées économiques à long terme pour les collectivités locales.

Ben Greenhouse, PDG, Potentia Renewables

Le Conseil tribal de Meadow Lake (MLTC), par le biais de son partenariat avec M2 Renewables, est fier de participer au développement d'un projet d'énergie éolienne de 200 MW en Saskatchewan. Ce projet fournira de l'énergie propre et renouvelable tout en apportant des avantages économiques à long terme aux neuf nations du MLTC. Ces partenariats contribuent à bâtir l'avenir énergétique de la Saskatchewan tout en favorisant la participation autochtone, la réconciliation économique et l'autodétermination.

Chef tribal Jeremy Norman, Conseil tribal de Meadow Lake

En collaboration avec la BIC et d'autres partenaires prêteurs, la réussite de projets de cette envergure repose sur une communication et une collaboration solides. Félicitations à SaskPower, Potentia, les Nations du MLTC et Misty Ventures pour avoir su établir une relation constructive grâce à un processus d'approvisionnement couronné de succès. Ce projet illustre comment un travail d'équipe soutenu peut contribuer à faire avancer la vérité et la réconciliation.

Chef Daryl Watson, Première Nation Mistawasis Nêhiyawak

Le financement est souvent le principal levier du développement des infrastructures énergétiques. Le projet d'énergie éolienne Rose Valley réunit un solide consortium de partenaires et une structure de capital conçue pour soutenir une réalisation efficace du projet. Il est gratifiant de contribuer à un projet qui accroît la capacité en énergie renouvelable de la Saskatchewan tout en démontrant comment les capitaux privés et publics peuvent collaborer pour faire avancer les infrastructures essentielles.

Pierre-Olivier Perras, Associé directeur, Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique

La stratégie et le plan d'approvisionnement en énergie de la Saskatchewan adoptent une approche globale en matière de production d'électricité, qui inclut des projets d'énergie éolienne tels que Rose Valley. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme sans précédent de 700 MW de nouvelle production d'énergie renouvelable actuellement en cours de construction à travers la Saskatchewan, contribuant ainsi à garantir un réseau électrique fiable et abordable, tout en créant des occasions pour les communautés autochtones.

L'hon. Jeremy Harrison, ministre responsable de SaskPower

SaskPower met tout en œuvre pour garantir à sa clientèle un approvisionnement en électricité fiable et abordable, tout en soutenant la croissance économique et les collectivités. Rose Valley renforcera la diversification du réseau en fournissant de l'électricité à bas prix pendant des décennies.

Rupen Pandya, PDG, SaskPower

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Canada Infrastructure Bank, [email protected], Jennifer Tuck, Potentia Renewables inc., 226-972-5521