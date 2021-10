Alice Thomas de la Sun Life est lauréate du Top 100 des Canadiennes les plus influentes

TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) est heureuse de féliciter Alice Thomas, architecte en chef et première directrice des technologies numériques à la Sun Life, qui s'est classée au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives (WXN). Alice est lauréate dans la catégorie Science et technologie. Cette catégorie souligne le travail des dirigeantes qui occupent des postes dans les domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques, et qui remettent en cause le statu quo pour ce qui est des connaissances et du renforcement de la place des femmes.

Ce résultat souligne l'apport considérable d'Alice au parcours numérique de la Sun Life. Il montre à quel point Alice trouve important de promouvoir la diversité et l'inclusion et de continuer d'ouvrir la voie aux futurs talents en TI. Comptant plus de 30 ans d'expérience, Alice s'est démarquée en mettant la barre plus haut dans l'industrie des assurances pour créer une expérience Client numérique de premier ordre. Elle a notamment dirigé la conception de la première appli mobile de la Sun Life, l'une des mieux cotées parmi les assureurs du pays. Alice a également orchestré une première en assurance avec l'élaboration des capacités de commande vocale d'Ella, l'assistante numérique de la Sun Life.

Depuis qu'elle est entrée au service de la Sun Life en 2007, Alice a su amener ses équipes dynamiques et primées à créer des technologies novatrices utiles pour un large éventail de Clients. Elle a consacré beaucoup de son temps à lutter contre les obstacles que les filles et les femmes doivent surmonter quand elles mènent des carrières dans le secteur des technologies. Elle a notamment fait la promotion d'initiatives, comme Filles en programmation, et de marathons de programmation. Elle a été mentore auprès de jeunes femmes dans divers forums mondiaux. Et elle a collaboré avec six autres assureurs au lancement du programme Women in Insurance STEM (WIISTEM) au pays. Ses efforts pour faire progresser le rôle des femmes dans le domaine des technologies ont été salués et soulignés par plusieurs prix prestigieux.

« Alice est une véritable source d'inspiration, et sa passion et sa créativité continuent de susciter des avancées numériques incroyables à la Sun Life, explique Laura Money, première directrice des services d'information à la Sun Life. Elle est un véritable moteur dans son milieu, car elle fait la promotion de la diversité et de l'inclusion et continue d'ouvrir la voie aux futurs talents en TI. »

Remis pour la première fois en 2003, les « prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes » reconnaissent les femmes qui ont un sens du leadership exceptionnel et qui contribuent à faire évoluer la société et l'industrie dans l'intérêt des générations futures. Depuis sa mise sur pied, le Réseau des femmes exécutives (WXN) a rendu hommage à plus de 1 000 femmes et souligné leurs nombreuses réalisations.

