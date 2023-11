Favoriser la croissance internationale de Davie - Québec soutient Davie pour l'acquisition d'un chantier naval finlandais

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des contributions financières totalisant 77 millions d'euros (110 millions de dollars canadiens) au Groupe Davie, dont le siège social est au Québec, pour appuyer l'acquisition des actifs du chantier naval Helsinki Shipyard Oy (HSO), situé en Finlande. Ce soutien financier comprend un investissement en capitaux propres de 30 millions d'euros (43 millions de dollars canadiens) ainsi qu'un prêt de 47 millions d'euros (67 millions de dollars canadiens).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Avec cette nouvelle acquisition, Davie devient l'un des grands intervenants mondiaux du domaine de la construction navale. Les synergies créées entre les chantiers de Lévis et d'Helsinki généreront des retombées économiques importantes pour le Québec, en plus de faire rayonner son savoir-faire. En combinant l'expertise des deux chantiers, Davie vient aussi consolider sa place comme un acteur incontournable dans la conception et la fabrication de brise-glaces. Enfin, l'entreprise a confirmé le maintien et le développement de son siège social mondial à Lévis.

Citations :

« La collaboration créée dans le cadre de cette acquisition va être bénéfique tant pour le Groupe Davie que pour ses nombreux fournisseurs à travers le Québec. Cette transaction positionne favorablement le Groupe Davie pour obtenir des contrats partout dans le monde. C'est une transaction gagnante-gagnante des deux côtés de l'océan. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« J'ai déjà dit et je répète que Davie est intégrée à l'économie lévisienne depuis près de 200 ans. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on s'assure de garder son siège social dans notre belle région de la Chaudière-Appalaches, en plus de conserver une expertise prisée dans un secteur stratégique. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Davie, le constructeur naval le plus important du Canada et un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du pays, est dorénavant propriétaire du chantier naval finlandais HSO, leader mondial de la construction de brise-glaces et de navires de classe glace. Ensemble, les deux entreprises conçoivent, construisent et entretiennent des navires essentiels, notamment des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, et ce, pour des clients gouvernementaux et commerciaux.

et un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du pays, est dorénavant propriétaire du chantier naval finlandais HSO, leader mondial de la construction de brise-glaces et de navires de classe glace. Ensemble, les deux entreprises conçoivent, construisent et entretiennent des navires essentiels, notamment des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, et ce, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. En avril 2023, le gouvernement du Québec a autorisé un financement de 519 millions de dollars pour permettre à Chantier Davie Canada d'accéder à des contrats fédéraux d'une valeur estimée à 8,5 milliards de dollars pour la construction de sept brise-glaces et de deux traversiers.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]