CHANGZHOU, Chine, le 4 juin 2024 /CNW/ - Une centrale photovoltaïque dans la province du Shandong, l'un des premiers projets sur le terrain, a récemment rencontré des goulots d'étranglement sur le plan de l'efficience en raison de sa technologie désuète. Pour s'attaquer aux problèmes croissants d'exploitation et de maintenance et à la diminution de l'efficience de la production d'électricité, TrinaTracker, l'important fournisseur de solutions de suivi solaire intelligent derrière Trinasolar, a mis à profit sa vaste expertise et sa technologie avancée d'intelligence numérique, le système de contrôle intelligent, pour réaliser une transformation technologique historique.

La centrale photovoltaïque du Shandong. (Photo : TrinaTracker)

Au cœur de ces changements, il y a le remplacement du système de contrôle électronique désuet de la centrale par les unités de contrôle terminal et unités de commande réseau exclusives de TrinaTracker. Cela a permis de surmonter les obstacles aux communications et d'améliorer le mécanisme de défense. La stratégie de rangement méticuleusement conçue de TrinaTracker s'active automatiquement lorsque des vents violents frappent, en ajustant intelligemment le traqueur en fonction des données météorologiques en temps réel pour atténuer les risques associés au mauvais temps. De plus, l'unité de contrôle terminal identifie les surcharges de moteur et déclenche le programme de rangement, prévenant les dommages structuraux causés par la surintensité et garantissant la stabilité et la sécurité à long terme.

Pour libérer le potentiel de production d'énergie, TrinaTracker a intégré ses algorithmes intelligents SuperTrack, comprenant le Smart Backtracking Algorithm (SBA) et le Smart Tracking Algorithm (STA). Le SBA utilise la technologie brevetée Mini-Shading Model pour construire une carte 3D à l'aide de données de terrain, favorisant l'autoapprentissage et l'auto-optimisation pour la détection en temps réel des paramètres et maximisant les avantages du traqueur. Le STA s'appuie sur le Bifacial Irradiance Model pour déterminer l'angle de poursuite optimal par temps pluvieux ou nuageux, réduisant au minimum la rotation et prolongeant les heures d'exploitation.

L'intégration de Trina Smart Cloud a révolutionné les pratiques conventionnelles d'exploitation et d'entretien. La plateforme permet le suivi en temps réel, la détection et l'affichage rapides des défaillances, ainsi que des fonctions comme le partage de données, les cartes numériques et la vérification de l'état pour améliorer l'efficacité opérationnelle globale et assurer la pérennité de la centrale.

L'entreprise d'exploitation et d'entretien qui supervise la centrale a fait l'éloge de la stratégie de réforme technique globale de TrinaTracker, qui a permis de résoudre les défaillances opérationnelles et d'assurer des opérations robustes grâce à l'intégration de la surveillance numérique et de la technologie de suivi intelligent.

Dans le secteur de l'énergie photovoltaïque en évolution rapide, l'innovation technologique est la force motrice qui propulse le secteur vers l'avant. Le système de contrôle intelligent de TrinaTracker est déployé à l'échelle mondiale, grâce à des contrats de plus de 6,2 GW dans 16 pays et régions. L'entreprise s'engage à adopter une approche centrée sur le client, en perfectionnant et en innovant continuellement ses systèmes grâce à des projets sur le terrain et à des efforts de collaboration pour réduire les coûts et accroître l'efficacité des centrales photovoltaïques, catalysant ainsi l'évolution vers un nouveau type de système d'alimentation.

