BEECHVILLE, NS, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada construit plus de logements, de ponts et d'infrastructures clés qu'à tout autre moment de l'histoire récente du pays. Ce travail nécessite des travailleurs qualifiés dans les collectivités partout au pays, y compris dans les provinces de l'Atlantique. Pour inciter davantage de personnes à s'orienter vers les métiers spécialisés, construire les logements auxquels les Canadiens s'attendent et bâtir l'économie résiliente qu'exige le contexte actuel, le gouvernement fédéral investit dans des possibilités locales afin de former et de recruter la prochaine génération de travailleurs, qui posséderont l'expérience pratique nécessaire pour entrer sur le marché du travail le plus tôt possible.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé un financement de plus de 1,5 million de dollars pour sept organisations régionales, en appui à 10 projets distincts. Le financement permettra à ces organisations de procéder à l'achat de meilleurs équipement et matériaux qui les aideront à offrir une formation de qualité qui respecte les normes les plus récentes au sein de l'industrie. Les projets concernés font partie d'un ensemble de 114 projets ayant fait l'objet d'une annonce préalable dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation.

Les projets en question seront menés à l'échelle de la Nouvelle-Écosse et faciliteront la formation dans une gamme de professions pour lesquelles de la main-d'œuvre est recherchée. Cela inclut la réparation de véhicules électriques, la soudure dans le domaine de la haute technologie, l'électricité industrielle, l'opération d'équipement lourd, la ferronnerie et la tuyauterie, pour n'en nommer que quelques-uns.

Ce financement de projet s'inscrit dans un effort pour stimuler les investissements dans des initiatives s'accompagnant de grands effets, des initiatives qui favorisent la croissance et l'établissement d'une main-d'œuvre robuste dans le secteur des métiers. Cette main-d'œuvre sera prête à occuper les emplois disponibles, à affronter la crise du logement et à multiplier les constructions carboneutres.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage, et ce, au moyen de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation théorique, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge, le tout en vue de mettre sur pied une main-d'œuvre inclusive, certifiée et productive.

« Le gouvernement constitue une main-d'œuvre canadienne capable de construire les logements, les ponts et les projets que les Canadiens méritent et auxquels ils s'attendent. Les investissements comme celui d'aujourd'hui aideront les organisations de la Nouvelle-Écosse à acheter l'équipement et le matériel de formation modernes et de pointe dont elles ont besoin pour créer un bassin de gens de métier prêts à occuper un emploi. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Le besoin de gens de métiers spécialisés n'a jamais été aussi grand. Des investissements tels que celui-ci sont non seulement essentiels pour mettre un terme à la pénurie de gens de métiers spécialisés, mais aussi pour appuyer les emplois de qualité et contribuer à bâtir nos collectivités. »

- La députée de Halifax Ouest, Lena Metlege Diab

« Les syndicats de la construction et nos partenaires chez les entrepreneurs figurent parmi les plus importantes sources de financement privé en matière de formation dans les métiers spécialisés en région. Cela comprend sept centres de formation à la fine pointe de la technologie, disséminés à l'échelle de la Nouvelle-Écosse. Le Programme de formation et d'innovation en milieu syndical a permis à nos syndicats de se procurer de l'équipement essentiel à la formation de la main-d'œuvre de demain. »

- Le directeur général du Mainland Nova Scotia Building Trades Council, Brad Smith, IAS. A

Sur les dix projets, sept sont financés dans le cadre de l'appel de propositions de 2023, trois dans le cadre de l'appel de 2022, et tous, dans le cadre du volet de financement Investissements dans l'équipement de formation.

tous, dans le cadre du volet de financement Investissements dans l'équipement de formation. Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction a besoin de recruter 351 800 nouveaux travailleurs d'ici 2033. Ce besoin découle principalement du départ attendu à la retraite de 263 400 travailleurs (21 % de la main-d'œuvre en 2023).

Pour aider à répondre au besoin croissant de travailleurs spécialisés, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars pour le Service d'apprentissage, en vue d'aider les petits et moyens employeurs à créer des placements pour les apprentis. Il a également annoncé son intention d'investir 10 millions de dollars pour le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens à explorer les métiers spécialisés et à y faire carrière.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, ces derniers peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 dollars .

. Le site Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur le soutien financier qui leur est offert pendant leur formation.

