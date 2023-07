XUZHOU, Chine, le 7 juill. 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG »), l'un des trois principaux fabricants de machines de construction au monde, est déterminé à favoriser la transformation verte de l'industrie et à promouvoir l'application d'équipements alimentés aux énergies nouvelles dans les projets de construction.

Favorisant un avenir plus vert, les produits et équipements alimentés aux énergies renouvelables de XCMG Machinery se démarquent lors de grands projets de construction : l’entreprise a présenté son nouveau camion mélangeur électrique G4804BIIVE au salon commercial de Chine. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Récemment, la grue sur chenilles XGC11000A de XCMG a réalisé le levage et l'installation de la première double éolienne en tandem de 2,7 MW compacte et efficace au monde, la « Sairui » de Huaneng, au parc éolien Huaneng Tongyu, à Jilin. Projet clé national de R-D, « Sairui » est une percée dans la technologie éolienne conventionnelle confirmant une nouvelle trajectoire de croissance qui élargit considérablement l'étendue des possibilités de développement des ressources éoliennes.

Grâce à des investissements considérables dans la recherche et le développement de produits à énergie nouvelle, XCMG prépare vigoureusement le terrain pour les technologies connexes, y compris le contrôle électronique, les batteries et l'entraînement électrique, et accélère la fabrication écologique et intelligente en mettant l'accent sur la transformation et les améliorations au sein de l'industrie.

Le mois dernier, XCMG a envoyé plus de 100 chariots élévateurs à fourche Kunpeng à différents clients à l'étranger à partir de sa base de fabrication écologique et intelligente. Les chariots élévateurs à fourche électrique de la série Kunpeng ont été conçus pour répondre aux besoins diversifiés des clients mondiaux, offrant un rendement plus élevé, un système de sécurité et une expérience interactive. La série comprend trois modèles : le modèle G haute performance à entraînement à deux tambours, le modèle C amélioré et le modèle standard 5 S.

Toujours en juin, XCMG a livré un lot de chargeuses entièrement électriques XC968-EV à des clients en Asie du Sud-Est, où les équipements et produits alimentés aux nouvelles énergies deviennent le premier choix de nombreux clients en raison de la hausse des prix du pétrole et de la campagne en faveur d'une économie verte. Le modèle à grand tonnage, doté d'une puissance robuste et affichant un rendement exceptionnel, adopte le système d'entraînement à « triple moteur » qui atteint l'objectif de carboneutralité tout en réduisant le niveau sonore.

Le système de commande électrique conçu par XCMG peut facilement faire face aux défis associés aux diverses conditions de construction ; le système hydraulique de pointe et la technologie de commande intelligente améliorent également l'efficacité de travail et la précision de la manœuvrabilité. La chargeuse électrique XC968-EV peut fonctionner pendant six à huit heures avec une heure de charge, comme le nouveau camion mélangeur électrique G4804BIIVE de XCMG qui a été présenté lors du salon China Concrete Exhibition 2023 le mois dernier à Nanjing, en Chine.

« En ce qui concerne l'avenir, nous nous efforçons d'aider nos clients à prospérer grâce à des produits et équipements numériques, verts et intelligents et à des solutions intégrées, et à bâtir ensemble un avenir plus vert pour tous », a déclaré Yang Dongsheng, chef de la direction de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2148970/1.jpg

SOURCE XCMG Machinery

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, [email protected]